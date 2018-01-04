Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

SON DAKİKA

Müzisyen Doğan Olguner hayatını kaybetti

Yüksek Mimar Ali Ekrem Olguner'in müzisyen oğlu Doğan Olguner, dün gece hayatını kaybetti

04 Ocak 2018, Perşembe 09:43
Müzisyen Doğan Olguner hayatını kaybetti
Türkiye'nin ünlü sanatçılarına eşlik eden ve ünlü orkestralarda baterist olarak çalışan usta müzisyen Doğan Olguner vefat etti. Uzun zamandır rahatsız olan ünlü müzisyenin dün gece hayatını kaybettiğini ses sanatçısı Onur Akay duyurdu.


DOĞAN OLGUNER'İN CENAZESİ NE ZAMAN KALDIRILACAK?


Doğan Olguner'in cenazesi 4 Ocak 2018 Perşembe günü, öğle namazını müteakip Bebek Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası, son yolculuğuna uğurlanacak.


HEYBELİADA PERİLİ KÖŞK'ÜN SAHİBİ
 

Aynı zamanda Heybeliada Perili Köşk'ün sahibi olan usta müzisyen Doğan Olguner, çok sayıda ünlü isme sahnede eşlik etmişti. Uzun yıllardır kendi mekânında sahne alan Doğan Olguner, her hafta bir ünlü ismi mekanında ağırlıyordu.

İlgili resim

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Kenan Kalav'ın oğlu Can Kalav'la bağlarını koparmasına neden olan mirasın ayrıntıları ortaya çıktı

Kenan Kalav'ın oğlu Can Kalav'la bağlarını koparmasına neden olan mirasın ayrıntıları ortaya çıktı
Ünlülerin foyasını ortaya çıkartan 26 Instagram fotoğrafı

Ünlülerin foyasını ortaya çıkartan 26 Instagram fotoğrafı
Mustafa Ceceli’nin eski eşi Sinem Gedik'ten avukatına dava

Mustafa Ceceli’nin eski eşi Sinem Gedik'ten avukatına dava
Oğuz Çetin eşinin çantası ile tur attı

Oğuz Çetin eşinin çantası ile tur attı
Adnan Oktar yılbaşında dansözle coştu

Adnan Oktar yılbaşında dansözle coştu
Yarı yolda bırakılan ünlü isimler

Yarı yolda bırakılan ünlü isimler

Mesut Özil ve Amine Gülşe yalı dairesi bakıyor

Mesut Özil ve Amine Gülşe yalı dairesi bakıyor
Yasemin Özilhan: Yaptığım en büyük çılgınlık evlenmekti

Yasemin Özilhan: Yaptığım en büyük çılgınlık evlenmekti
Cem Yılmaz Arif V 216'da kılıktan kılığa girdi

Cem Yılmaz Arif V 216'da kılıktan kılığa girdi
Saadet Işıl Aksoy Amerika'da kayak kazası yaptı

Saadet Işıl Aksoy Amerika'da kayak kazası yaptı
Seda Bakan: Evlenince çamaşır bulaşık arttı

Seda Bakan: Evlenince çamaşır bulaşık arttı