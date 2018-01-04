Müzisyen Doğan Olguner hayatını kaybetti

Türkiye'nin ünlü sanatçılarına eşlik eden ve ünlü orkestralarda baterist olarak çalışan usta müzisyen Doğan Olguner
vefat etti. Uzun zamandır rahatsız olan ünlü müzisyenin dün gece hayatını kaybettiğini ses sanatçısı Onur Akay duyurdu.
Doğan Olguner'in
DOĞAN OLGUNER'İN CENAZESİ NE ZAMAN KALDIRILACAK?
cenazesi 4 Ocak 2018 Perşembe günü, öğle namazını müteakip Bebek Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası, son yolculuğuna uğurlanacak.
HEYBELİADA PERİLİ KÖŞK'ÜN SAHİBİ
Aynı zamanda Heybeliada Perili Köşk'ün
sahibi olan usta müzisyen Doğan Olguner,
çok sayıda ünlü isme sahnede eşlik etmişti. Uzun yıllardır kendi mekânında sahne alan Doğan Olguner,
her hafta bir ünlü ismi mekanında ağırlıyordu.
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Elif Bayram