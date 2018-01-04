Müzisyen Doğan Olguner hayatını kaybetti



DOĞAN OLGUNER'İN CENAZESİ NE ZAMAN KALDIRILACAK?



HEYBELİADA PERİLİ KÖŞK'ÜN SAHİBİ



Elif Bayram

Türkiye'nin ünlü sanatçılarına eşlik eden ve ünlü orkestralarda baterist olarak çalışan usta müzisyenvefat etti. Uzun zamandır rahatsız olan ünlü müzisyenin dün gece hayatını kaybettiğini ses sanatçısı Onur Akay duyurdu.cenazesi 4 Ocak 2018 Perşembe günü, öğle namazını müteakip Bebek Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası, son yolculuğuna uğurlanacak.Aynı zamanda Heybeliadasahibi olan usta müzisyençok sayıda ünlü isme sahnede eşlik etmişti. Uzun yıllardır kendi mekânında sahne alanher hafta bir ünlü ismi mekanında ağırlıyordu.