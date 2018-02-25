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MWC 2018 için heyecan dorukta ​

Teknoloji severlerin merakla beklediği Mobile World Congress 2018 ya da kısa ismiyle MWC 2018, 26 Şubat Pazartesi itibarıyla başlıyor. İspanya’nın Barselona kentinde gerçekleştirilecek bu dev etkinlikte, teknoloji dünyasının birçok önemli ismi sahne alacak, dünyanın farklı noktalarından yüz binlerce ziyaretçi olacak
 

MWC 2018 için heyecan dorukta ​
Tabii sürprizleri herkes sever. Dolayısıyla MWC 2018’de de birçok sürpriz bekliyoruz, ancak an itibarıyla bu organizasyonun en büyük oyuncusu olarak “Samsung” ismi dikkat çekiyor diyebiliriz. Güney Koreli teknoloji devi, fuarın hemen öncesinde gerçekleştireceği Unpacked toplantısında Galaxy S9’u (Ve başka bir modelini daha. Muhtemelen S9+) görücüye çıkaracak ve ardından ilk kez denemeleri için MWC katılımcılarına sunacak.

S9 hakkında var olan söylenti ve sızıntı bazı detaylara baktığımızda; gelişmiş dual kamera, güncel Exynos çipset, yenilenmiş Super Amoled ekran teknolojisi ve hızlı şarj destekli pilden söz edebiliriz. Öte yandan, Qualcomm ile yapılan anlaşma gereği Snapdragon serisinin en üst seviye çipsetini de ilk olarak Galaxy S9’da görmemiz büyük olasılık.

MWC 2018 itibarıyla Sony ve LG’nin de yeni ürünlerini tanıtması muhtemel. Özellikle Sony’nin yıllardır devam eden kalın köşeli tasarım çizgisini sonlandırıp neredeyse çerçevesiz tasarıma geçecek olması heyecan uyandırıyor. Giderek güç kazanan Nokia da dikkat çekici adımlar atabilir. PureView 808 ve Lumia 1020’nin ardından firmadan tekrar 40 MP kameralı bir telefon gelse ne iyi olur! Evet, bu kez Android işletim sistemiyle üstelik!

Öte yandan son yıllarda büyük yükseliş gösteren Çinli telefon üreticileri de MWC 2018 itibarıyla şov yapabilir.


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