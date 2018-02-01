Mymanmar lideri Ang San Su Çi'nin evine molotof kokteylli saldırı

Myanmar Hükümeti Sözcüsü, Myanmar
lideri Ang San Su Çi
'nin Yangon
’da bulunan villasına molotof kokteyli ile saldırı düzenlendiği açıklandı. Müslümanlara yönelik şiddet olaylarıyla gündeme gelen Myanmar liderinin evine düzenlenen saldırının kim tarafından yapıldığı henüz bilinmiyor.
Öte yandan, Arakan
eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları nedeniyle yüz binlerce Müslüman ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı. Rohingya
Müslümanlarına uygulanan şiddet karşısında Myanmar
lideri, sessizliği ve tavrıyla uluslararası topluluğun tepkisini çekmişti.
İHA
Can Hakman