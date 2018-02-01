Mymanmar lideri Ang San Su Çi'nin evine molotof kokteylli saldırı

Myanmar lideri Ang San Su Çi'nin Yangon’da göl kıyısında bulunan villasına molotof kokteyli ile saldırı düzenlendi

Mymanmar lideri Ang San Su Çi'nin evine molotof kokteylli saldırı
Myanmar Hükümeti Sözcüsü, Myanmar lideri Ang San Su Çi'nin Yangon’da bulunan villasına molotof kokteyli ile saldırı düzenlendiği açıklandı. Müslümanlara yönelik şiddet olaylarıyla gündeme gelen Myanmar liderinin evine düzenlenen saldırının kim tarafından yapıldığı henüz bilinmiyor. 

Öte yandan, Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları nedeniyle yüz binlerce Müslüman ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı. Rohingya Müslümanlarına uygulanan şiddet karşısında Myanmar lideri, sessizliği ve tavrıyla uluslararası topluluğun tepkisini çekmişti. 

İHA


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