Mymanmar lideri Ang San Su Çi'nin evine molotof kokteylli saldırı

Can Hakman

Myanmar Hükümeti Sözcüsü,lideri'nin’da bulunan villasına molotof kokteyli ile saldırı düzenlendiği açıklandı. Müslümanlara yönelik şiddet olaylarıyla gündeme gelen Myanmar liderinin evine düzenlenen saldırının kim tarafından yapıldığı henüz bilinmiyor.Öte yandan,eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları nedeniyle yüz binlerce Müslüman ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı.Müslümanlarına uygulanan şiddet karşısındalideri, sessizliği ve tavrıyla uluslararası topluluğun tepkisini çekmişti.İHA