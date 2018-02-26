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Nadide Sultan bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Nadide Sultan, TRT FM’de “Renkli Saatler” programında Michael Kuyucu’nun konuğu oldu

Nadide Sultan bebeğinin cinsiyetini açıkladı
6,5 aylık hamile olan Nadide Sultan programda bebeğinin cinsiyetini de açıkladı. Erkek bebek beklediğini söyleyen şarkıcı, 'Sultan benim soyadım değil, ikinci ismim. Aslında başka bir soyadım var" dedi.


OCAK AYINDA AÇIKLAMIŞTI


Şarkıcı, kendisini izlemeye gelenlere “Sahnede beni tek seyretmiyorsunuz. İlk defa burada açıklıyorum. Yeni yıla anne olarak giriyorum. Hayatımda ilk defa 55 kilo oldum, yakışmış mı?” diyerek, hamile olduğunu açıklamıştı. 

Nadide Sultan hamile olduğunu açıkladı

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Nadide Sultan hamile olduğunu açıkladıNadide Sultan hamile olduğunu açıkladı
 


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