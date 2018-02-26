Nadide Sultan bebeğinin cinsiyetini açıkladı



OCAK AYINDA AÇIKLAMIŞTI

Nadide Sultan: Geçmişimle barıştım

Nadide Sultan dolandırıldı

Nadide Sultan hamile olduğunu açıkladı

Elif Bayram

6,5 aylık hamile olanprogramda bebeğinin cinsiyetini de açıkladı. Erkek bebek beklediğini söyleyen şarkıcı, 'Sultan benim soyadım değil, ikinci ismim. Aslında başka bir soyadım var" dedi.Şarkıcı, kendisini izlemeye gelenlere “Sahnede beni tek seyretmiyorsunuz. İlk defa burada açıklıyorum. Yeni yıla anne olarak giriyorum. Hayatımda ilk defa 55 kilo oldum, yakışmış mı?” diyerek, hamile olduğunu açıklamıştı.