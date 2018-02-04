Nagatamo İnter'e dönecek mi, kalacak mı?



SEVDİĞİ NUMARA 5 MECBURİYETTEN 55

Adem Özdoğan

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray'a 700 bin Euro kira bedeli karşılığı sezon sonuna dek imza atan Yuto Nagatomo'nun menajeri Roberto Tukada, İtalyan basınına ilginç bir açıklama yaptı. Türk basınında Galatasaray'ın oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunduğu yönünde yer alan haberleri yalanlayan Tukada, FCInterNews'e verdiği demeçte, "5 aylık kira anlaşmamız var, Nagatomo Inter'e dönecek. Teknik direktör Luciano Spalletti'nin farklı tercihleri oldu ve Dünya Kupası yaklaşırken tüm uluslararası oyuncular gibi Yuto'nun daha istikrarlı bir şekilde oynaması gerektiğini düşündük" ifadelerini kullandı.Inter'de 55 numaralı formayı giyen Nagatomo, Galatasaray'da da 55'i seçti. Sarıkırmızılı takımda uzun yıllar memleketi Samsun'un plaka numarasını tercih eden Sabri Sarıoğlu'nun giydiği 55'i seçen Japon oyuncunun, gerçekte favori forma numarası ise 5... İnter'e transfer olduğunda Stankovic'in 5 numarayı giymesi nedeniyle 55'i seçen Nagatomo, G.Saray'da da bu numara Ahmet Çalık'ta olduğu için hedefine ulaşamadı.