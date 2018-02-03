Nagatomo transferinde flaş gerçek!

ASAMOAH VE BERNAT OLMAYINCA...

BEKLENENDEN DAHA UCUZA

Erdinç Şahin

Son Samurayı,’in telefon trafiği’ye getirdi!’ın ara transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı’nun, gelişinin perde arkasından Fatih Terim’in ikili ilişkileri çıktı.Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Göreve geldiği ilk gün transfer çalışmaları için “Gerekirse kendi ilişkilerimizi kullanıp bir çare bulacağız” diyen Terim sözünü tuttu.Ara transferin sonlarına doğru İspanya’nın Real Betis Kulübü Nagatomo’ya teklifte bulundu, ardından hem oyuncu hem kulübü Inter ile anlaştı. Sol bek takviyesi talep eden Fatih Terim, Asamoah ve Bernat olmayınca bu noktada Nagatomo’yu gündemine aldı.Ancak oyuncunun Real Betis’e imza atmak üzere olduğu Galatasaray yönetimi ve Terim’e iletildi. Bunun üzerine Terim bizzat kendisi devreye girip Inter Kulübü yöneticileriyle görüştü.İtalyanlar Terim’i kırmayıp, “ile kontrat imzalamadık. Oyuncu ile anlaşırsanız, sorun yok” dedi.Ve, bu kez’yu ikna etmek üzere telefon trafiği yaptı. Japon oyuncuya,’ın şartlarını, mevcut durumunu, hedeflerini anlatıp, kendisini takımında görmek istediğini belirtti.İtalya’daki saygınlığını bildiği Terim’in doğrudan kendisini aramasından etkilenen Nagatomo, Real Betis yerine sezon sonuna kiralık olarak Galatasaray’a gelmeye karar verdi. Ve bu transfer, İspanyolların teklifindekinden daha az maliyetle, yani 700 bin Euro kiralama ve 5 aylığına 850 bin Euro oyuncu ücretiyle gerçekleşti.