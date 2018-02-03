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Nagatomo transferinde flaş gerçek!

Galatasaray, sol bek takviyesi için Nagatomo’ya talip oldu. “Real Betis’e imza atıyor” haberi gelince, Terim bizzat devreye girdi. Inter’in izniyle oyuncuyu arayan Terim, İspanya yerine Türkiye’ye gelmeye ikna etti.

Nagatomo transferinde flaş gerçek!
Son Samurayı, Fatih Terim’in telefon trafiği Türkiye’ye getirdi! Galatasaray’ın ara transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Nagatomo’nun, gelişinin perde arkasından Fatih Terim’in ikili ilişkileri çıktı.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Göreve geldiği ilk gün transfer çalışmaları için “Gerekirse kendi ilişkilerimizi kullanıp bir çare bulacağız” diyen Terim sözünü tuttu.

İşte Nagatomo transferiyle ilgili gelişmeler:
 

ASAMOAH VE BERNAT OLMAYINCA...


Ara transferin sonlarına doğru İspanya’nın Real Betis Kulübü Nagatomo’ya teklifte bulundu, ardından hem oyuncu hem kulübü Inter ile anlaştı. Sol bek takviyesi talep eden Fatih Terim, Asamoah ve Bernat olmayınca bu noktada Nagatomo’yu gündemine aldı.

Ancak oyuncunun Real Betis’e imza atmak üzere olduğu Galatasaray yönetimi ve Terim’e iletildi. Bunun üzerine Terim bizzat kendisi devreye girip Inter Kulübü yöneticileriyle görüştü.
 

BEKLENENDEN DAHA UCUZA


İtalyanlar Terim’i kırmayıp, “Real Betis ile kontrat imzalamadık. Oyuncu ile anlaşırsanız, sorun yok” dedi.

Ve Fatih Terim, bu kez Nagatomo’yu ikna etmek üzere telefon trafiği yaptı. Japon oyuncuya, Galatasaray’ın şartlarını, mevcut durumunu, hedeflerini anlatıp, kendisini takımında görmek istediğini belirtti.

İtalya’daki saygınlığını bildiği Terim’in doğrudan kendisini aramasından etkilenen Nagatomo, Real Betis yerine sezon sonuna kiralık olarak Galatasaray’a gelmeye karar verdi. Ve bu transfer, İspanyolların teklifindekinden daha az maliyetle, yani 700 bin Euro kiralama ve 5 aylığına 850 bin Euro oyuncu ücretiyle gerçekleşti.


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