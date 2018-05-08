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Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılacak

4 Temmuz saat 10'da Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılarak, fethi kabir yapılarak DNA ve doku örnekleri alınacak.

Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılacak
Japon kızının açtığı babalık davası nedeniyle Naim Süleymanoğlu'nun mezarının açılmasına karar verildi. 4 Temmuz saat 10'da mezarı açılarak, fethi kabir yapılarak DNA ve doku örnekleri alınacak.

Habertürk Haber Merkezi'nden Müslim Sarıyar'ın aktardığı bilgilere göre, Naim Süleymanoğlu'nun kızı Sekai Mori, Süleymanoğlu’nun kızı olduğunu kanıtlamak için hukuki süreç başlatmıştı.

Naim Süleymanoğlu’nun 1988 Seul Olimpiyatları sırasında tanıştığı Japon gazeteci Kyoko Mori’nin dünyaya getirdiği öne sürülen Sekai Mori, Türkiye’de avukatlara vekâlet vererek ünlü haltercinin babası olduğunun tespitini istedi. Mori, haltercinin yasal mirasçıları olan 3 çocuğuna babalık davası dava açtı.

Dava kapsamında 4 Temmuz saat 10'da Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılarak, fethi kabir yapılarak DNA ve doku örnekleri alınacak.

(Habertürk)


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