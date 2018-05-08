Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılacak

Erdinç Şahin

kızının açtığı babalık davası nedeniylemezarının açılmasına karar verildi.mezarı açılarak, fethi kabir yapılarakve doku örnekleri alınacak.'ın aktardığı bilgilere göre,Süleymanoğlu’nun kızı olduğunu kanıtlamak için hukuki süreç başlatmıştı.Naim Süleymanoğlu’nunsırasında tanıştığı Japon gazeteci Kyoko Mori’nin dünyaya getirdiği öne sürülen Sekai Mori, Türkiye’de avukatlara vekâlet vererek ünlü haltercinin babası olduğunun tespitini istedi. Mori, haltercinin yasal mirasçıları olan 3 çocuğuna babalık davası dava açtı.Dava kapsamında 4 Temmuz saat 10'da Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılarak, fethi kabir yapılarak DNA ve doku örnekleri alınacak.(Habertürk)