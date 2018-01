Nalan: Kimsenin piyasaya kırılmak gibi lüksü yok

“BODRUM’DA ACABA TEMELLİ YAŞAYABİLİR MİYİM DENEMESİ YAPTIM”

Gizem Yetil

“Tutmayın Beni”, “Ölür müsün Öldürür müsün”, “Of Aman”, “Affet” gibi şarkılarla dinleyicilerin beğenisini kazanan Nalan uzun süre "Of Aman Nalan" adıyla anıldı.2007 yılında farklı tarzda şarkılar söyleyerek, Türk Sanat Müziği eserleri yorumladı.Son bir yıldır Bodrum’da yaşayan Nalan, hakkında merak edilenleri ve yeni projelerini CRI TÜRK’ten Elif Sevil Orhanlı’ya anlattı.“Bir senedir vaktimin çoğunu Bodrum’da geçirdim, benimki pek yerleşmek sayılmaz. “Acaba temelli yaşabilir miyim” denemesi yaptım. Sonuç başarılı ama İstanbul’dan temelli kopmam mümkün değil. Arada herşeyden ve herkesten uzaklaşmak gerekir ki aşk tazelensin.Öte yandan albüm hazırlıklarıma, bestelerime ve bana yardımı olsun diye Bodrum’a geldim. Burada sahne çalışması yapmıyorum. Sahne alsaydım İstanbul’u Bodrum’a taşımış olurdum ki böyle bir şeyi hiç istemedim. Ayrıca yeni albümler ve şarkılar dinleyiciyle buluşmaya devam edecek.”“Piyasa hep aynı yerde. Tabiri caizse hep fakir edebiyatı, hep bir pesimistlik hakim camiada. Doymazlık, aymazlık, bananecilik, benden sonrası tufan anlayışı var ve birlik yok. Ben dahil herkes kaygılı. Kaygılarla kodlanıyoruz (kolay anlaşılır olsun, çok satsın kaygısı vs.) Müzik camiasında gelinen bir nokta yok, hep virgül.”“Müzik piyasasına kırılmak gibi bir lüks yok. Orası yırtıcıların dünyası ve orada hatır gönül yok. Savaşçılar kalır. İyilerde iyi oldukları için savaşmaya gerek kalmadan ve kazandırdıkları müddetçe kalırlar.”“Aslında sansasyon bu işin gereği. Allah vergisi sesine, bestelerine, işine saygın varsa emeğine toz konsun istemiyorsun. Herkes şarkı söylüyor ama çok iyi söyleyemeyenler bu gibi şeylerle piyasada tutunuyor. İnsanoğlu dedikoduyu seviyor. Sadece ülkemizde değil dünyada bu böyle. Bu yüzden bu kişiler daha çok iş alıyor.”Buray albümleri çok başarılı. Uzun zaman sonra Buray sayesinde albüm alıp dinledim.Nalan, söz ve müzik üretim süreciyle ilgili “Benimki yaratım sürecinden ziyade, bestelerin beni ele geçiriş süreci oluyor. Bazen kulaklarımda melodiler hiç susumuyor ve çok sayıda beste yapıyorum. Bazen de aylarca küsüyor” dedi.(Aşka dair) “Aşk yüreğin dezenfektanı. O olmazsa yürekten zehir, gözlerden mutsuzluk akıyor. Her yaşta herkese aşk diliyorum.”