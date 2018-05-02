Esnaf İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

Namet'in patronu Faruk Kayar, Payitaht Abdülhamid dizisinde rol aldı

 Namet'in Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Kayar, Payitaht Abdülhamid dizisinde rol aldı. Faruk Kayar'ın kızı ve oğlu da dizide, gerçekte olduğu gibi onun kızını ve oğlunu oynadı

02 Mayıs 2018, Çarşamba 14:40
Namet'in patronu Faruk Kayar, Payitaht Abdülhamid dizisinde rol aldı
TRT 1'de yayınlanan ve reytinglerde zirveye oynayan Payitaht Abdülhamid dizisinin son konuğu Namet'in yönetimini üstlenen tanınmış iş adamı Faruk Kayar oldu.
 

NAMET'İN PATRONU CÖMERT ÇİFTLİK SAHİBİNİ OYNADI


Faruk Kayar'ın rol aldığı sahnede II. Abdulhamit tebdil-i kıyafet halkın arasına karışıp et fiyatlarına yönelik bilgi alır. Et fiyatlarının yükseldiğini öğrenen 2. Abdülhamid bunun sorumlusu olarak sektöre bakan 'Kasap Loncası Başkanı' olduğunu öğrenir.  Bu esnada eti olduğundan çok daha ucuza satan "Cömert Çiftlik Sahibi Faruk"un namını duyan 2. Abdülhamid huzuruna hem Cömert Faruk'u hem de kasap sorumlusunu çağırır.  Et satışına bakan lonca başkanına "et fiyatlarının yüksek olmasından" dolayı rahatsızlığını aktaran 2. Abdulhamid, "başka türlü olmuyor hayvan varlığını artırmamız gerekiyor" yanıtını alır.  Aldığı yanıtla birlikte görev süresi henüz dolmadığı halde "kasap loncası bakanı"nın istifasını isteyen 2. Abdulhamid; çiftlik sahibine ise yanındakilerin kim olduğunu sorar. Et çiftlik sahibi, adının "Faruk", oğlunun "Burak", veteriner kızının "Fatma" olduğunu söyler. 

İşte o sahne:


 

FARUK KAYAR, KIZI VE OĞLU İLE OYNADI


Dizide cömert çiftlik sahibini Namet'in patronu Faruk Kayar oynarken dizideki oğlu Burak ve kızı Fatma rollerini de gerçek hayattaki kızı ve oğlu oynadı.



 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Facebook'a göre kredi

Facebook'a göre kredi
Köprü ve otoyollardan 900 milyon liralık kaçak geçişe de af

Köprü ve otoyollardan 900 milyon liralık kaçak geçişe de af
Emekliye hem ikramiye hem zam!

Emekliye hem ikramiye hem zam!
Kamu yönetimi yeniden şekillendi

Kamu yönetimi yeniden şekillendi
Son dakika! Tapu harcında oran düştü; rakı, cin ve votkada vergi arttı

Son dakika! Tapu harcında oran düştü; rakı, cin ve votkada vergi arttı
Apple hisseleri rekor kırdı

Apple hisseleri rekor kırdı
Beymen halka arzdan vazgeçti

Beymen halka arzdan vazgeçti
Kurtulmuş: Turizmde 2018'in ilk üç ayında bütün yılların rekorunu kırdık

Kurtulmuş: Turizmde 2018'in ilk üç ayında bütün yılların rekorunu kırdık
'Çin ve Türkiye ortaklığı giderek artacak'

'Çin ve Türkiye ortaklığı giderek artacak'
Rusya'nın domates üretimi arttı

Rusya'nın domates üretimi arttı
4 Mayıs güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)

4 Mayıs güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)