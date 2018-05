Namet'in patronu Faruk Kayar, Payitaht Abdülhamid dizisinde rol aldı

NAMET'İN PATRONU CÖMERT ÇİFTLİK SAHİBİNİ OYNADI

İşte o sahne:

FARUK KAYAR, KIZI VE OĞLU İLE OYNADI

Adem Özdoğan

TRT 1'de yayınlanan ve reytinglerde zirveye oynayan Payitaht Abdülhamid dizisinin son konuğu Namet'in yönetimini üstlenen tanınmış iş adamı Faruk Kayar oldu.Faruk Kayar'ın rol aldığı sahnede II. Abdulhamit tebdil-i kıyafet halkın arasına karışıp et fiyatlarına yönelik bilgi alır. Et fiyatlarının yükseldiğini öğrenen 2. Abdülhamid bunun sorumlusu olarak sektöre bakan 'Kasap Loncası Başkanı' olduğunu öğrenir. Bu esnada eti olduğundan çok daha ucuza satan "Cömert Çiftlik Sahibi Faruk"un namını duyan 2. Abdülhamid huzuruna hem Cömert Faruk'u hem de kasap sorumlusunu çağırır. Et satışına bakan lonca başkanına "et fiyatlarının yüksek olmasından" dolayı rahatsızlığını aktaran 2. Abdulhamid, "başka türlü olmuyor hayvan varlığını artırmamız gerekiyor" yanıtını alır. Aldığı yanıtla birlikte görev süresi henüz dolmadığı halde "kasap loncası bakanı"nın istifasını isteyen 2. Abdulhamid; çiftlik sahibine ise yanındakilerin kim olduğunu sorar. Et çiftlik sahibi, adının "Faruk", oğlunun "Burak", veteriner kızının "Fatma" olduğunu söyler.Dizide cömert çiftlik sahibini Namet'in patronu Faruk Kayar oynarken dizideki oğlu Burak ve kızı Fatma rollerini de gerçek hayattaki kızı ve oğlu oynadı.