Namık Kemal Atalay son yolculuğuna uğurlandı

Dharma yayın evinin sahibi Namık Kemal Atalay için Sultanahmet Camii’nde cenaze namazı kılındı. Atalay, cuma akşamı beyin kanaması geçirmiş ve cumartesi sabah vefat etmişti. Organlarını bağışladığı için cenaze namazı iki gün sonra kılınan Atalay, Karacaahmet’teki aile kabristanında toprağa verildi.





Atalay’ın yakın dostu Posta gazetesi yazarı Mesut Yar, yazarlar, arkadaşları ve yakınları ailesine başsağlığı diledi.



1964 yılında Erzurum’da doğan Namık Kemal Atalay koyu Fenerbahçe taraftarıydı.