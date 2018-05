Nancy Dietze kanserle mücadelesini ölümsüzleştirdi

KANSERLE SAVAŞTIĞI SÜREÇ AKTARILIYOR



"AVRUPA GENELİNDE 45 BİN KADININ ÖLÜMÜNE NEDEN OLUYOR"

Can Hakman

Yumurtalık kanseri nedeniyle genç yaşta yaşamını yitiren Nancy Dietze, teşhis ve tedavi sürecine ilişkin yaşadıklarını toplumun empati duygusunu geliştirmek amacıyla videoya aldı.AA'nın haberine göre; Almanya'da gördüğü tedavinin ardından kansere yenik düşen 31 yaşındaki Dietze, klibinde yumurtalık kanseri teşhisi konulmasının ardından yaşadığı şok, korku, öfke, çaresizlik ve yalnızlık duygularını aktarıyor."Neden?" diye sorgulamasının ardından kabullenme süreci yaşayan Dietze'nin, "Vazgeçmek mi, savaşmak mı?" diye gidip geldiği çelişkili duygularına yer verdiği "Chocolat" isimli klipte gerçekle yüzleşmesinin ardından mücadele kararı vurgulanıyor.Hayatı çikolataya benzeten Dietze, bu süreçte kanserle mücadeleden de vazgeçilmemesi gerektiğini ifade ediyor ve klibini "Hayatı seviyorum" mesajıyla sonlandırıyor.Videosunun yayımlandığı gün basın açıklaması yaparak duygularını aktarmayı planlayan Dietze, bunu gerçekleştiremeden kansere yenik düşse de mücadelesi ölümsüz hale geldi."Chocolat" klibi, Yumurtalık (Over) Kanseri Farkındalık Günü olan 8 Mayıs'ta 17 farklı dilde, 100'den fazla sağlık kurum ve kuruluşuyla hasta örgütleri aracılığıyla sosyal medya üzerinden paylaşılacak.Avrupa Jinekolojik Onkoloji Derneği Farkındalık Grubu (ENGAGe) Eş Başkanlarından Esra Ürkmez, 8 Mayıs'ın iki yıldır dünya genelinde Yumurtalık Kanserleri Farkındalık Günü olarak kutlandığını belirterek, "Bu yıl Avrupa Kadın Kanserleri Farkındalık Grupları'nın tüm üye dernekleri ile Almanya Charite Hastanesinden Prof. Jalid Sehouli'nin tedavi ettiği bir hastanın video klibi paylaşılacak." dedi.Ürkmez, şu bilgileri verdi: "Klipte daha ömrünün üçte birini yaşamamışken aniden ölümcül kanser teşhisi ile karşılaşan bir kişinin yaşadığı yalnızlık ve korkular aktarılıyor. Genç hastanın aklından geçen düşünceler, daha sonra kanseri kabullenmesi ve yaşama umuduyla kanserle savaştığı süreç anlatılıyor."ENGAGe Eş Başkanlarından Doç. Dr. Murat Gültekin de dünyanın hangi coğrafyasında olursa olsun her kanser hastası benzer süreçleri yaşadığı için klibin paylaşılmasına karar verildiğini ifade ederek, "Kanser hastalarının yaşadıklarının anlaşılabilmesi için bu video sayesinde herkesin daha çok empati kurabileceğine inanıyoruz" diye konuştu.Alman Over Kanseri Vakfı ve Charite Hastanesinin desteğiyle 40'ın üzerindeki Avrupa ülkelerinde yarın farkındalık yaratılması için çeşitli faaliyetler düzenleneceğini belirten Gültekin, "Bu kapsamda Dietze'nin videosu 17 farklı dilde ve dünya genelinde 100'den fazla sağlık kurum ve kuruluşları ile hasta örgütleri aracılığıyla paylaşılacak. Bu etkinlik, iki Türk eş başkan tarafından Avrupa genelinde koordine edildi" bilgisini paylaştı.Hastalık hakkında bilgi veren Gültekin, yumurtalık kanserinin kadın üreme organları (genital) kanserleri içinde oldukça sık görüldüğünü söyledi.Yumurtalık kanserinin tüm kadın kanserleri açısından en ölümcül kanser olduğuna dikkati çeken Gültekin, "Yumurtalık kanseri, yılda Avrupa genelinde 45 bin kadının ölümüne neden oluyor. Ülkemizde de her yıl yaklaşık 2 bin 500 kadına yeni yumurtalık kanseri teşhisi konulmaktadır" dedi.Gültekin, hastalığın gelişimi açısından özellikle aile öyküsü olanların ve 50 yaş üzerindeki kadınların yüksek risk grubunda bulunduklarına işaret ederek, son yıllarda özellikle jinekolojik onkolojik cerrahideki ve kemoterapilerdeki gelişmelerle gelişmiş ülkelerde bu kanserin tedavi edilme oranlarının arttığı bilgisini verdi.Türkiye'de de başarı oranlarının gelişmiş ülkeler ile benzer oranlarda olduğunu dile getiren Gültekin, "Tedavide özellikle karın içinde tüm kanser yükünün temizlendiği ve geriye gözle görülür bir tümörün kalmadığı cerrahiler ön plana çıkmaktadır" ifadelerini kullandı.