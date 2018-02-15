Naneli şeker 8 öğrenciyi hastanelik etti

Can Hakman

Olay, sabah saatlerinde Şehitlik Mahallesi Şehitlik İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre bir öğrenci okul kantininden aldığı naneli şekeri, arkadaşlarıyla paylaştı. Şekerden yiyen öğrencilerin, karın ağrısı ve bulantı şikâyeti üzerine sınıf öğretmeni, durumu okul idaresine bildirerek, sağlık görevlilerinden yardım istedi.İhbarla okula gelen sağlık görevlileri, 8 öğrenciyi ambulanslarla hastanelerde götürdü. Acil serviste tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.