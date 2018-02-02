Nanga Parbat Dağı'nda dehşet anları... 'Katil Dağ’da hayatının en zor kararını verdi!

8120 METREYE ULAŞTILAR

AĞZINDAN KAN GELİYORDU

AYAKKABI ÇIKARTAN HALÜSİNASYON

Nazlı Erdol

Revol, “Katil Dağ” olarak bilinen’ta inişe geçtikleri sırada, Polonyalı dağcı arkadaşı’in sağlık durumunun kötüye gittiğini anlattı.Polonyalı seçkin bir dağcı ekibi tarafından filmleri aratmayan bir operasyonla kurtarılan Revol, yüksekliğin tetiklediği halüsinasyonlar nedeniyle dondurucu hava şartlarında ayakkabılarını çıkardığını aktardı.Revol ve Mackiewicz, 20 Ocak’ta dağa tırmanmaya başladı. 8 bin 120 metrelik zirveye ulaşmalarının hemen ardından Mackiewicz, görememekten şikâyet etmeye başladı.AFP’ye verdiği mülakatta Revol, “Gün boyunca hava biraz puslu olduğu için maske kullanmamıştı ve karanlığın çökmesiyle birlikte oftalmi (gözde iltihap) oluşmuştu” dedi.Karanlıkta inişe geçtikleri sırada Revol’un omzuna yaslanan Mackiewicz, nefes almakta güçlük çekmeye başladı. Revol sonrasını şöyle anlattı: “Ağzının önündeki koruyucu siperi çıkardı ve donmaya başladı. Burnu beyazlaştı, sonra da elleri, ayakları...”Geceyi bir buz yarığında birbirlerine sokularak geçirdiler, fakat Mackiewicz’in durumu kötüye gidiyordu; ağzından kal geliyordu. Bu, akut irtifa hastalığının nihai aşamasıydı ve vücutta ödem oluşmasının bir işaretiydi.Revol, yardım için çaresizce mesajlar gönderdi ve kurtarma ekibi 6 bin metreye inmesi yönünde talimat vardı. Bu nokta Revol için karar anıydı. Ve arkadaşını orada bıraktı. “Bu benim verdiğim bir karar değildi, bana kabul ettirildi” diyor 36 yaşındaki dağcı.Yardımın kısa süre içinde geleceğini düşünen Revol, çadır ya da termal yorgan almadan inişe geçmeye başladı. Ancak arama-kurtarma ekipleri gelmeyince bir geceyi daha buz yarığında geçirdi.Mülakatta yüksek irtifa kaynaklı halüsinasyonlarla ilgili de konuşan Revol, ona sıcak çay getirdiği sanısına kapıldığı insanlara teşekkür etmek için onlara “ayakkabılarını vermiş.” Beş saat yalınayak yürüyünce de ayakları donmuş.Bu dehşet verici maceranın sonunda Revol, kurtarma ekiplerinden birine ulaşmayı başardı. Helikopterle’daki bir hastaneye kaldırıldı ve oradan’ye ve sonrasında’ya nakledildi. Doktorlar şimdi Revol’un durumunu değerlendiriyor ve donma nedeniyle ellerini ve sol ayağını kesip kesmeme konusunda bir karar verecek.Tüm bu yaşadıkların rağmen Revol, dağcılıktan vazgeçmeyeceğini söylüyor: “Çünkü buna ihtiyacım var.”