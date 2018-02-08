Nanterre - Beşiktaş Sompo Japan (Maç özeti)



EV SAHİBİ EKİP SOYUNMA ODASINA ÜSTÜN GİTTİ

Haber Merkezi

Daha önce grup liderliğini garantileyen Beşiktaş Sompo Japan, 10 galibiyetle adını son 16 takım arasına yazdırdı. Nanterre ise 9. galibiyetini aldı ve grubu 3. sırada bitirerek son 16 turuna kaldı.Nanterre şehrinde oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği 19-19’luk eşitlikle sonuçlandı. İkinci çeyrekte etkili olan ev sahibi ekip, soyunma odasına 42-33 önde gitti.Karşılıklı basketlerle geçilen üçüncü çeyrekte 59-49 önde kapatan Nanterre, final periyodunda da üstünlüğünü korudu ve sahadan 73-68’lik skorla galip ayrıldı.