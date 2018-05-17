İlk albümü “Stories”i Mart ayında yayınlayan ve caz severlerin kısa sürede dikkatini çeken Cazzip Project, konser programına başladı. Piyanoda Aslı Özer, basgitarda Erhan Ertetik ve davulda Ertuğrul Biber’den oluşan grup, 22 Mayıs Salı akşamı 21:30’da, Genç Caz yarışmasını kazandıkları sahnede, Nardis Jazz Club’ta!

21. İstanbul Caz Festivali Genç Caz yarışmasını kazanarak festivalde sahne alan Cazzip Project’in, ilk albümü “Stories”, çok bölümlü ve değişken ritimli parçalardan oluşmasıyla fark yaratıyor. Her parçanın ayrı bir hikayesi olması nedeniyle “Stories” adını alan albüm, grubun 5 yıl süren çalışmasının sonucu hayata geçti. Cazzip Project, Nardis’te vereceği konserde, kendi parçalarının yanısıra popüler caz coverlarına da yer verecek ve gruba sürpriz konuk müzisyenlerin yanısıra, albümün prodüktörü Cem Çatık gitarıyla eşlik edecek.

Cazzip Project’in konserine ait biletler mekandan temin edilebilir. Grup, 30 Mayıs’ta The Badau, 7 Haziran’da Dasdas’ta caz severlerle buluşacak.