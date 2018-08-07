Narkotik köpeği 'Cankız' havaalanında uyuşturucuya göz açtırmıyor
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü hava yoluyla ülkeye sokulmaya çalışan uyuşturucuya göz açtırmıyor.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü görevlilerince, Hasan Polatkan Havalimanında yurt dışı tarifeli uçakla gelen yolcuların valizlerinde kontrol yapıldı. 'Cankız' isimli Narkotik Madde Arama Köpeğinin bagajlardaki valizlere tepki vermesi üzerine yapılan aramada, kıyafetlerin arasında gizlenmiş vaziyette; 2 gram kubar esrar maddesi, 11, 68 gram toz esrar maddesi, 5,53 gram plaka esrar maddesi ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli şahsa 'Uyuşturucu Madde Kullanmak Suçundan' yasal işlem yapıldı.
İHA