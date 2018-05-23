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Narkotik polisi çekyatın döşemesi içinde bonzai ele geçirildi

Samsun'da narkotik polisi baskın yaptığı evde yaptığı aramada çekyatın döşemesi içine gizlenmiş bonzai paketi ele geçirdi

23 Mayıs 2018, Çarşamba 13:39
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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşılan Emrah T.'nin evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada çekyatın döşemenin içine gizlenmiş poşet içinde 86,51 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Emrah T., bugün "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. 

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