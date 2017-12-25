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NASA'dan esinlenip kalem ürettiler

Üsküdar SEV Ortaokulu öğrencileri, NASA’nın uzay üssündeki görevlilerinin 3D yazıcıyla gerekli malzemeleri üretmelerinden esinlenerek akıllı tahtalarda kullanılan kalemleri kendileri üretti

25 Aralık 2017, Pazartesi 16:46
NASA'dan esinlenip kalem ürettiler
Üsküdar SEV Ortaokulu öğrencileri, NASA’dan esinlenerek örnek bir projeye imza attı. Üsküdar SEV Maker Kulübü öğrencileri, 3D yazıcıyla akıllı tahtalar için kalem üretti. Böylece okulda tasarruf sağlayıp çevre dostu bir kalem kazandırdılar.

NASA’nın ISS üssüne yıllardır uzay gemileri aracılığıyla malzeme ve yedek parça tedariki yapılıyordu. Ancak 3D yazıcının icadından sonr  üretim ve taşıma maliyetlerini düşürmek ve üssün depo sorununu çözebilmek için farklı bir yöntem geliştirdiler. Uzay görevleri artık anlık gerekebilecek parçaları 3D yazıcıdan kendileri yapıyor.

KALEMLER ÇEVRE DOSTU

Öğrenciler de bu uygulamadan esinlenerek akıllı tahta kalemlerini kendileri üretmeye karar verdi. Maker Kulübü öğrencileri, STEM atölyesinde 3D yazıcıyla ürettikleri kalemleri sorunsuz bir şekilde çalıştırmayı başardı. Aynı zamanda Üsküdar SEV’in eko-okul olması nedeniyl  kalemler, sağlığa zararlı plastikten değil, doğal bir 3D yazıcı malzemesi olan organik plastik denilen PLA maddesiyle üretildi. Öğrenciler, örnek projeleri sayesinde hem çevre dostu bir kalem üretti hem de kalem tasarrufuyla okul bütçesine katkı sağlamış oldu.
 
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