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NASA, dinozorları yok eden asteroidin 'küçük kardeşinin' fotoğraflarını yayınladı

ABD Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA) 16 Aralık'ta Dünya yakınlarından geçen 'Phaethon' adlı asteroidin fotoğraflarını yayınladı. Asteroidin ortasında karanlık bir çukur olması dikkat çekti

NASA, dinozorları yok eden asteroidin 'küçük kardeşinin' fotoğraflarını yayınladı
NASA, 16 Aralık'ta Dünya'nın 10.3 milyon km (Ay'ın Dünya'ya olan uzaklığının 27 katı) uzaklığından geçen, yaklaşık 5.8 km yarıçapa sahip '3200 Paethon' adlı asteroidin görüntülerini yayınladı.
 

DİNOZORLARIN YOKOLUŞUNA YOL AÇAN ASTEROİDİN YARISI BOYUTUNDA


NASA'nın 'Arecibo Gözlemevi Gezegen Radar'ı tarafından çekilen yüksek çözünürlüklü fotoğraflar Phaethon asteroidinin 65 milyon yıl önce Dünya'ya çarparak gezegenimizdeki dinozorların toplu olarak yok olmasına neden olan 'Chicxulub' asteroidinin yarısı boyutunda olduğunu ortaya çıkardı.

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre; büyük bir top şeklinde olan asteroidin orta kısmında birkaç yüz metre boyunca uzanan bir çukurluk olduğu ve kutuplarından birinin yakınlarında karanlık, dairesel bir bölge olduğunun dikkat çektiği açıklandı.

Arecibo Gözlemevi'ndeki Gezegen Radarı'nda çalışan Patrick Taylor "Karanlık kısım radar ışınlarını Dünya'ya geri yansıtmayan bir krater ya da başka bir topografik çöküntü olabilir" dedi.


2093'TE ÇOK DAHA YAKINDAN GEÇECEK


3200 Phaethon asteroidi ilk kez NASA tarafından 1983'te keşfedildi.

Asteroid her yıl Aralık ayında her yıl gerçekleşen Geminid meteor yağmurlarının da ana nedeni.

NASA asteroidin 2093'te yeniden Dünya'nın yakınından geçeceğini, bu kez uzaklığın 2.9 milyon km olacağını belirtti.

Ancak NASA asteroidin varlığından haberar olunmadığı 1931 ve 1974 yıllarında daha da yakın geçişler yapması nedeniyle Dünya açısından bir tehlike öngörmüyor.
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