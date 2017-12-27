NASA, dinozorları yok eden asteroidin 'küçük kardeşinin' fotoğraflarını yayınladı

DİNOZORLARIN YOKOLUŞUNA YOL AÇAN ASTEROİDİN YARISI BOYUTUNDA



2093'TE ÇOK DAHA YAKINDAN GEÇECEK

Nazlı Erdol

, 16 Aralık'ta'nın 10.3 milyon km (Ay'ın Dünya'ya olan uzaklığının 27 katı) uzaklığından geçen, yaklaşık 5.8 km yarıçapa sahip '3200 Paethon' adlı asteroidin görüntülerini yayınladı.NASA'nın 'ı tarafından çekilen yüksek çözünürlüklü fotoğraflar Phaethon asteroidinin 65 milyon yıl önce Dünya'ya çarparak gezegenimizdeki dinozorların toplu olarak yok olmasına neden olan 'Chicxulub' asteroidinin yarısı boyutunda olduğunu ortaya çıkardı.Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre; büyük bir top şeklinde olan asteroidin orta kısmında birkaç yüz metre boyunca uzanan bir çukurluk olduğu ve kutuplarından birinin yakınlarında karanlık, dairesel bir bölge olduğunun dikkat çektiği açıklandı.Arecibo Gözlemevi'ndeki Gezegen Radarı'nda çalışan"Karanlık kısım radar ışınlarını'ya geri yansıtmayan bir krater ya da başka bir topografik çöküntü olabilir" dedi.3200 Phaethon asteroidi ilk kez NASA tarafından 1983'te keşfedildi.her yıl Aralık ayında her yıl gerçekleşen Geminid meteor yağmurlarının da ana nedeni.NASA asteroidin 2093'te yeniden Dünya'nın yakınından geçeceğini, bu kez uzaklığın 2.9 milyon km olacağını belirtti.Ancak NASA asteroidin varlığından haberar olunmadığı 1931 ve 1974 yıllarında daha da yakın geçişler yapması nedeniyle Dünya açısından bir tehlike öngörmüyor.