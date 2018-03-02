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NASA dünyanın en gelişmiş meteoroloji uydusunu fırlattı

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), dünyanın en gelişmiş meteoroloji uydularından birini fırlattı. Uydu, ABD’nin batısında kasırga, orman yangını, sel, heyelan ve diğer afetlerin hızlı ve net görüntülerini gönderecek

02 Mart 2018, Cuma 11:04
NASA dünyanın en gelişmiş meteoroloji uydusunu fırlattı
ABD’nin batısını gözlemleyecek GOES-S uydusu, Atlas V roketiyle fırlatıldı. Uydunun fırlatılışını, çok sayıda meteorolog ve televizyon kanalı izledi.

GÖRÜNTÜLEYİP DÜNYA'YA GÖNDERECEK

Yaklaşık 11 milyar dolara mal olan proje çerçevesinde yörüngeye yollanan ikinci uydu olan GOES-S, ABD’nin batısındaki kasırga, orman yangını, sel, heyelan ve diğer doğal afetlerin hızlı ve net görüntülerini Dünya’ya gönderecek.

Projenin ilk uydusu GOES-16, Atlantik ve ABD’nin doğu sahilini gözlemliyor. GOES-S, birkaç hafta içinde ekvator üzerinde 35 bin kilometre yükseklikte yörüngeye oturduğunda GOES-17 ismini alacak.

 


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