NASA dünyanın en gelişmiş meteoroloji uydusunu fırlattı

GÖRÜNTÜLEYİP DÜNYA'YA GÖNDERECEK

Senim Tanay

ABD’nin batısını gözlemleyecek GOES-S uydusu, Atlas V roketiyle fırlatıldı. Uydunun fırlatılışını, çok sayıda meteorolog ve televizyon kanalı izledi.Yaklaşık 11 milyar dolara mal olan proje çerçevesinde yörüngeye yollanan ikinci uydu olan GOES-S, ABD’nin batısındaki kasırga, orman yangını, sel, heyelan ve diğer doğal afetlerin hızlı ve net görüntülerini Dünya’ya gönderecek.Projenin ilk uydusu GOES-16, Atlantik ve ABD’nin doğu sahilini gözlemliyor. GOES-S, birkaç hafta içinde ekvator üzerinde 35 bin kilometre yükseklikte yörüngeye oturduğunda GOES-17 ismini alacak.