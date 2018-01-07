NASA'nın efsanevi astronotu John Young yaşamını yitirdi

EVİNDE HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

3 FARKLI PROGRAMLA UZAYA GİTTİ

ASTRONOT JOHN YOUNG KİMDİR?

Mine Bozkurt

1972’de’da yürüyüş yapan, dünyanın yörüngesine sığır eti konservesinden sandviç götürmeyi dahi başaran efsaneviastronotu, 87 yaşında hayatını kaybetti., 42 yıllıkkariyeri ile ‘en deneyimliastronotu’ olarak biliniyor.Kariyerine sayısız başarılar sığdıran Young,’nın uzay programlarıyla üç kez uçmayı başaran tek astronot. Aynı zamanda ilk mekik komutanı olan ve uzaya tam 6 kez giden’un,’daki evinde cuma günü öldüğü açıklandı.Efsanevi astronotun, zatüreye bağlı komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtiliyor.Aynı zamandadonanmasına bağlı eski bir deneme pilotu olan’ı gören 9’uncu astronot., ABD uzay programının en başarılı astronotlarından biri olarak değerlendiriliyor.İlk uzay yolculuğunu 1960’ların ortalarında NASA’nın Gemini programı ile yapan Young, 1980’li yıllarda, Apollo uzay gemisiyle iki kezmisyonunda görev aldı.üç farklı programla uzaya uçan ilk astronottu.’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada Young, “Uzay Ajansı ile 42 yıllık birlikteliğin ardından 2004 yılında emekli olan en deneyimli astronotumuz” olarak tanımlandı.’un ölüm haberi ABD basınında büyük yankı buldu.dag için, “İyi bir arkadaştan çok daha ötesiydi” ifadelerini kullandı.24 Eylül 1930’da ABD’ninşehrinde doğan, Florida eyaletine bağlı Orlando’da doğup büyüdü. Georgia Teknoloji Enstitüsü’nde havacılık mühendisliği okuyan, 1952 yılında mezun oldu.Bir süre donanmada görev alan Young, 1962 yılındatarafında astronot programına seçildi ve kariyerine burada devam etti.