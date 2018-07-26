NASA ödüllü kardeşler Londra yolunda

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) yarışmasında dereceye giren fakat maddi imkansızlıklar nedeniyle yurt dışında dil öğrenimi ödüllerini kullanamayan Serhat-Onur Yüksel kardeşler, şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) ile Türk Hava Yollarının (THY) desteğiyle en büyük hayallerini gerçekleştirmek üzere Londra'ya uçtu. Şarkıcı Haluk Levent de genç kardeşleri telefondan görüntülü arayarak uğurladı.

Anadolu Ajansı'nın (AA), Mars toprağından oksijen üretme projesiyle NASA'nın yarışmasında dereceye giren ama yol, konaklama gibi masrafları karşılayamadıkları için yurt dışında dil öğrenimi ödülünü kullanamayan 17 ve 18 yaşlarındaki Onur ve Serhat Yüksel kardeşlerin destek çağrısını duyurmasının ardından hem THY hem de AHBAP harekete geçti.

NASA ödülünden yararlanamayan kardeşler için gönüllü destekçilerin girişimiyle yeni bir fırsat doğdu.

THY, kardeşlerin uçak biletlerini üstlenirken, AHBAP aracılığıyla platforma ulaşan yurt dışı eğitim danışmanlığı firmasının sahibi Ebru Kurt gençlerin İngiltere'deki konaklamalarını, isminin açıklanmasını istemeyen bir gönüllü de bir ay boyunca diğer tüm masrafları üstlendi.

Vize süreçlerinin de tamamlanmasıyla iki kardeş en büyük hayalleri olan dil eğitimini gerçekleştirmek üzere bugün Esenboğa Havalimanı'ndan İstanbul aktarmasıyla Londra'ya hareket etti.

Haluk Levent: "Birbirimize destek olabiliriz"

Yüksel kardeşleri, ailesi ve AHBAP Ankara ekibi ile şarkıcı Haluk Levent de seyahatleri öncesi yalnız bırakmadı. Gençlerle telefondan görüntülü konuşma yaparak mutluluklarını paylaşan ve iki kardeşe başarılar dileyen Levent, Londra'da restoran işleten ablasının da kendilerini restoranda ağırlayacağını söyledi.

Haluk Levent, AA muhabirinin sorusu üzerine, Yüksel kardeşlerin dil eğitimine gönderilmesinde sponsorların devreye girmesi için aracı olduklarını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Biz AHBAP'ı dayanışma için, böyle şeyler için kurduk. Şu anda o çocuklar benim kuzenlerim, yeğenlerim gibi. O kadar yakın hissediyorum ki... Biz çok yokluklar çekip sonradan var olan bir halkın çocuklarıyız. Bu değerleri iyi bilmek gerekiyor. Ayrışmadan, ötekileşmeden birbirimize destek olabiliriz."

AHBAP'ın sadece hastalara ilaç, ameliyat yardımı değil aynı zamanda başarılı çocukları ülkeye kazandırmak için de çalışmalar yürüttüğünü vurgulayan Levent, çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Platformun Ankara İl Başkanlığını yürüten Esranur Saraçoğulları da AA'nın haberi sonrasında Haluk Levent'in kendilerine yaptığı görevlendirmeyle aileyle görüşmelere başladıklarını söyledi.

Saraçoğulları, Londra'da çocukların dil okulu ve tüm ihtiyaçlarının sponsorlar aracılığıyla karşılanacağını belirterek "Çok mutluyuz, gururluyuz. Ailesi kadar bizler de sevinçliyiz. İki kardeşimiz, bir tane de ailemiz oldu." ifadelerini kullandı.

"Yaşadıklarımız bizim için bir mucize oldu"

Anne Ebru Yüksel de çok heyecanlı bir süreç geçirdiklerini anlatarak "Şu anda yaşadıklarımız bizim için bir mucize oldu. Çok heyecanlıyız. Çocuklarım çok heyecanlı, çok mutlu. İşin bu noktaya gelebileceğini hiç tahmin etmemiştik. Emeği geçen herkese, Anadolu Ajansı'na, Haluk Levent'e ve ekibine bu gururu bize yaşattıkları için çok teşekkür ederim." dedi.

Yüksel, ilk kez çocuklarından uzun süre ayrılacağını söyleyerek hem çok duygulu hem de çok mutlu olduğunu aktardı.

Onur Yüksel de yaşadığı sevinci, "Bu eğitimi çok istedik, çok mutluyuz. Yurt dışına çıkma imkanımız oldu. Londra'ya gidiyoruz, dil eğitimi alacağız. THY'ye, AHBAP'a, Haluk Levent'e çok teşekkür ederiz." sözleriyle dile getirdi.

Eğitimin bir ay süreceğine işaret eden Serhat Yüksel ise "Dil eğitimi İngilizcemize büyük bir seviye atlatacak. Bu da geleceğimize yönelik bir artı puan olacak diye düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Yüksel kardeşler, anne Ebru Yüksel, baba Ahmet Yüksel, AHBAP Ankara'dan Esranur Saraçoğulları ve Ali Ekber Artuç tarafından Londra'ya uğurlandı.



