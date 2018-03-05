NASA otonom robot Astrobee'yi Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderecek



YILDIZ SAVAŞLARI'NDAN ESİNLENİLEREK TASARLANDI

Can Hakman

Otonom uçuş teknolojisiyle donatılan Astrobee, astronotlara temizlik, uzay aracı bakımı ve kontrolü konusunda yardımcı olacak.Astrobee, NASA SPHERES araştırmaları kapsamında geliştirilen en yeni sistemlerden birisi olma özelliğini taşıyor. Robot, görevlerini gerçekleştirmek için uzay istasyonu içerisinde kendi kendine uçacak. Yerçekimsiz ortamda rahat hareket edebilmesi için hava fanlarına sahip olan Astrobee, çevresindeki engelleri ise lazerleriyle algılayacak.Oval köşeli bir küp şeklinde tasarlanan Astrobee, kameralar, sensörler, dokunmatik ekran ve bir kola sahip. Tıpkı Yıldız Savaşları’nın sempatik robotu R2-D2 gibi, Astrobee de istenildiğinde uzay gemisindeki özel alanına sabitlenebilecek.CNBC’ye konuşan NASA Ames Araştırma Merkezi’nden Astrobee Program Müdürü Jose Benavides, “Mürettebat geminin bakımı için gerekli tüm işlerden sorunlu tutulamaz. Astrobee, uzay gemisi bakımı alanındaki teknolojiler için ileriye atılmış bir adım.” diyor.Astrobee, uluslarası uzay istasyonunda dolaşırken hava kalitesi, ses seviyesi ve astronotların ihtiyaç duyabileceği araçların yerleri gibi birçok değişkeni algılayacak. Bu sayede astronotlar, rutin ölçümleri yapmak ve kayıp eşyaları bulmak için istasyonda dolaşmak zorunda kalmayacak.NASA mühendisleri, Astrobee’yi tasarlarken Yıldız Savaşları’nın dramatik bir sahnesinden esinlenmişler. Luke Skywalker’ın gözleri bağlı şekilde ışın kılıcı kullanmayı öğrendiği sahnede kullanılan Marksman-H isimli uçan robotlar, Astrobee fikrinin ortaya çıkmasını sağlamış.