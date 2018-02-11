NASA paylaştı: İşte en uzaktan çekilen fotoğraf

DIŞ GEZEGENLERE ULAŞABİLEN 5. ARAÇ

DAHA FAZLA BİLGİ TOPLAYACAK

Mine Bozkurt

’ya ait olanuzay aracı, 6.06 milyar kilometre uzaklıktaki’nın fotoğrafını çekerek, şu ana kadar en uzaktan çekilen fotoğrafı ortaya çıkardı.New Horizons güneş sistemimizden dış gezegenlere ulaşabilen beşinci uzay aracıyken, NASA tarafından paylaşılan fotoğraf aynı zamanda Kuiper Kuşağı’ndaki nesnelerin "en belirgin görüntüsü" olarak adlandırıldı.NASA görüntünün paylaşılmasının ardından fotoğrafı çekenuzay aracının, Kuiper Kuşağı’ndaki çalışmalarına devam edeceğini ve nesnelerin şekilleri ve yüzeyleri hakkında daha fazla bilgi toplayacağını umduğunu duyurdu.