NASA paylaştı: İşte en uzaktan çekilen fotoğraf

NASA
’ya ait olan New Horizons
uzay aracı, 6.06 milyar kilometre uzaklıktaki Kuiper Kuşağı
’nın fotoğrafını çekerek, şu ana kadar en uzaktan çekilen fotoğrafı ortaya çıkardı.
DIŞ GEZEGENLERE ULAŞABİLEN 5. ARAÇ
New Horizons güneş sistemimizden dış gezegenlere ulaşabilen beşinci uzay aracıyken, NASA tarafından paylaşılan fotoğraf aynı zamanda Kuiper Kuşağı’ndaki nesnelerin "en belirgin görüntüsü" olarak adlandırıldı.
DAHA FAZLA BİLGİ TOPLAYACAK
NASA görüntünün paylaşılmasının ardından fotoğrafı çeken New Horizons
uzay aracının, Kuiper Kuşağı’ndaki çalışmalarına devam edeceğini ve nesnelerin şekilleri ve yüzeyleri hakkında daha fazla bilgi toplayacağını umduğunu duyurdu.
Mine Bozkurt