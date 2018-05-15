Türkiye’nin NASA’daki gururu Prof. Dr. Feryal Özel, Mardin’de bilim okumak isteyen liseli kız öğrencilerle buluştu. Bilim atölyelerine katılıp kendi icatlarını geliştiren kızlar Mardin’deki Hacıhamdiye Özdemir Ortaokulu’ndan öğrencileri ‘kız kardeşi’ olarak aldılar.

Ve kız kardeşleriyle öğrendiklerini paylaştılar. NASA Hubble kadrosuna kabul edilmiş ilk ve tek Türk bilim insanı olan Prof. Dr. Feryal Özel’e kara delikler, uzay teleskopları bilim dünyasında kadın olmak, alanında kariyer yapmak ve başarının sırlarını soran kızlar, Kız Kardeşler Laboratuvarı sonrasında kariyer planlarına bilim insanı olarak devam etme kararı aldıklarını söylediler.