NASA’nın öte gezegen uydusu kuyruklu yıldızı kayda aldı

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA'nın öte gezegen keşif uydusu TESS, kuyruklu yıldızı geçiş halinde görüntüledi. Bilim operasyonlarına 25 Temmuz'da başlayan TESS, test fazında yaptığı gözlemler sırasında Dünya'ya 48 milyon kilometre mesafedeki "C/2018 N1" adlı kuyruklu yıldızı, Güneş yörüngesinde seyir halindeyken 17 saat boyunca kayda aldı.

NASA'nın internet sitesinde yayımladığı hızlandırılmış kayıtta çerçevenin sağından giren ışık topu şeklindeki kuyruklu yıldızın arka planda onlarca yıldız ve gezegen arasından geçerek çerçeveden çıktığı görülüyor.

C/2018 N1, NASA'nın dünya yakınındaki gök cisimlerini inceleyen NEOWISE uydusu tarafından 29 Haziran'da keşfedilmişti.

Geçiş Halindeki Öte Gezegen Araştırma Uydusu TESS'in operasyonları, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ile NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi iş birliği ile yürütülüyor.

AA