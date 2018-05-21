NASA’nın yeni uydusu ilk fotoğrafını çekti

Amerikan Uzay Ajansı tarafından nisan ayı sonunda fırlatılan ötegezegen avcısı uydu 'Transiting Exoplanet Survey Satellite' (TESS), Güneş Sistemi dışından çektiği ilk fotoğrafını yayınladı.

Şu an test aşamasında olan ve önümüzdeki ay resmen operasyonlarına başlaması planlanan TESS’in ilk fotoğrafı, Centaurus takımyıldızının güneyindeki 200 bin yıldızı gözler önüne serdi. Fotoğrafın sol altında parlayan ise geceleri en parlak görünen Beta Centauri isimli yıldız:

Bu fotoğraf, TESS’in dört kamerasından yalnızca ikisi kullanılarak çekildi ve uydunun gerçek kapsamının ufak bir bölümünü oluşturuyor. Uydu, bu fotoğrafta görünenden 400 kat daha fazla bir uzay boşluğunu gözlemleyebiliyor.

TESS sayesinde insanoğlunun daha önce bilmediği binlerce yeni ötegezegen keşfetmesi ve daha sonra James Webb Teleskobu’yla yakından incelenmesi planlanıyor.