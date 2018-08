Nasıl taksi durduracağını biliyor

“Charlie’nin Melekleri” filminin başrol oyuncularından Cameron Diaz yeni filminin çekimleri için York sokaklarındaydı. İngiliz basınından The Sun’ın haberine göre Diaz, `The Other Woman`ın yeni sahneleri için sokaklarda taksi kovaladı.

ABD’li aktris, Leslie Mann ile başrolü paylaştığı filmdeki bir sahne için kalem etek, beyaz bir bluz ve beyaz stiletto ayakkabısı ile yol kenarında taksi durdurmaya çalıştı. Kalem eteği ve beyaz bluzu ile oldukça seksi görünen 40 yaşındaki güzel yıldızın taksicilerin dikkatinden kaçma şansı yoktu.

Taksi çevirme konusunda oldukça deneyimli olduğu anlaşılan Diaz, yine de işini şansa bırakmadı. Elleriyle yaptığı işaretler yetmeyince parmaklarıyla ıslık çalan Diaz, arka plandaki hayranından habersiz rolüne devam etti. Bu sırada arkasındaki binada bulunan bir hayranı güzel oyuncunun fotoğraflarını çekmek için işe koyulmuştu bile.

GAZETEPORT / MAGAZİN