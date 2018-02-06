Nasri'nin yeni takımı şok etti! Benevento iddiası...

İTALYANLAR TRANSFERDE COŞTU

Erdinç Şahin

'un sözleşmesini feshettiği Fransız yıldızyeni takımını duyurdular.büyük umutlarla transfer olan ancak bekleneni veremeyenson sırasındaforması giyeceği iddia edildi.İtalya basınında yer alan habere göre;kadrosuna katmak için bir süredir çalışmalara başladı ve transferde sona yaklaştı.'nin dışındaile yollarını ayıraniçin de girişimde olduğu belirtildi.ekibi Benevento, Fransız savunma oyuncusu'yı kadrosuna katmıştı.Benevento, Serie A'da 23 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alabildi ve 7 puanla son sırada bulunuyor.