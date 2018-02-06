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Nasri'nin yeni takımı şok etti! Benevento iddiası...

Bacary Sagna'yı transfer eden Benevento'nun, bonservisi ellerinde olan Samir Nasri ve Alexandre Song'u da transfer etmek istediği belirtildi.

Nasri'nin yeni takımı şok etti! Benevento iddiası...
Antalyaspor'un sözleşmesini feshettiği Fransız yıldız Samir Nasri'nin yeni takımını duyurdular.
 
Antalyaspor'a büyük umutlarla transfer olan ancak bekleneni veremeyen Samir Nasri'nin Serie A'nın son sırasında Benevento forması giyeceği iddia edildi.
 
İtalya basınında yer alan habere göre; Benevento, Samir Nasri'yi kadrosuna katmak için bir süredir çalışmalara başladı ve transferde sona yaklaştı.
 

İTALYANLAR TRANSFERDE COŞTU

 
Benevento'nun Nasri'nin dışında Rubin Kazan ile yollarını ayıran Alex Song için de girişimde olduğu belirtildi. Serie A ekibi Benevento, Fransız savunma oyuncusu Bacary Sagna'yı kadrosuna katmıştı.

Benevento, Serie A'da 23 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alabildi ve 7 puanla son sırada bulunuyor.

(Skorer)
 


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