Nasri'nin yeni takımı şok etti! Benevento iddiası...

Antalyaspor
'un sözleşmesini feshettiği Fransız yıldız Samir Nasri'nin
yeni takımını duyurdular.
Antalyaspor'a
büyük umutlarla transfer olan ancak bekleneni veremeyen Samir Nasri'nin Serie A'nın
son sırasında Benevento
forması giyeceği iddia edildi.
İtalya basınında yer alan habere göre; Benevento, Samir Nasri'yi
kadrosuna katmak için bir süredir çalışmalara başladı ve transferde sona yaklaştı.
İTALYANLAR TRANSFERDE COŞTU
Benevento'nun Nasri
'nin dışında Rubin Kazan
ile yollarını ayıran Alex Song
için de girişimde olduğu belirtildi. Serie A
ekibi Benevento, Fransız savunma oyuncusu Bacary Sagna
'yı kadrosuna katmıştı.
Benevento, Serie A'da 23 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alabildi ve 7 puanla son sırada bulunuyor.
(Skorer
)
Erdinç Şahin