Natalie Wood'un eşi Robert Wagner artık şüpheli kişi konumunda

Los Angeles
'ta Natalie Wood
'un ölümünü soruşturan dedektifler, Wagner'in geçmişte sürekli o dönem yaşadıkları ile ilgili olarak farklı şeyler söylediğini ve söylediklerinin tutarlı olmadığını belirtiyor.
Amerikan CBS News televizyonuna konuşan polis yetkilisi John Corina
, soruşturmada son 6 yılda elde ettikleri bulguların şüphe oklarının Wagner'e yönelmesine neden olduğunu söyledi.
John Corina
, "Robert Wagner
'in, Natalie Wood
kaybolmadan önce onunla birlikte olan son kişi olduğunu biliyoruz" dedi.
Corina, "Wagner, diğer tüm görgü tanıklarının söylediklerinden farklı konuşuyor" ifadelerini kullandı.
Natalie Wood
NATALIE WOOD'UN ÖLÜM NEDENİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİ
, 29 Kasım 1981'de henüz 43 yaşındayken eşi Robert Wagner
ve ünlü aktör Christopher Walken
ile birlikte çıktığı bir yat turu sırasında denize düşerek boğulmuştu.
Natalie Wood
'un ailesi yetkililerden, onun ölümüyle ilgili soruşturmada elde edilen bilgilerin yeniden incelenmesini istemişti.
Los Angeles
Adli Tıp Kurumu, 2012'de yeni deliller ışığında Wood'un ölüm nedenini "kaza" yerine "boğulma ve belirlenemeyen diğer nedenler" olarak değiştirmişti.
87 yaşındaki Robert Wagner
ise son gelişmeler ile ilgili olarak bir açıklama yapmadı.
Robert Wagner
anılarında ise ölümü öncesi Natalie Wood
ile tartıştığını kabul etmişti.
Robert Wagner
'in soruşturmanın yeniden açıldığı 2011'den bu yana dedektiflere görüş bildirmediği belirtiliyor.
Can Hakman