Natalie Wood'un eşi Robert Wagner artık şüpheli kişi konumunda



NATALIE WOOD'UN ÖLÜM NEDENİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİ

Can Hakman

'ta'un ölümünü soruşturan dedektifler, Wagner'in geçmişte sürekli o dönem yaşadıkları ile ilgili olarak farklı şeyler söylediğini ve söylediklerinin tutarlı olmadığını belirtiyor.Amerikan CBS News televizyonuna konuşan polis yetkilisi, soruşturmada son 6 yılda elde ettikleri bulguların şüphe oklarının Wagner'e yönelmesine neden olduğunu söyledi., "'in,kaybolmadan önce onunla birlikte olan son kişi olduğunu biliyoruz" dedi.Corina, "Wagner, diğer tüm görgü tanıklarının söylediklerinden farklı konuşuyor" ifadelerini kullandı., 29 Kasım 1981'de henüz 43 yaşındayken eşive ünlü aktörile birlikte çıktığı bir yat turu sırasında denize düşerek boğulmuştu.'un ailesi yetkililerden, onun ölümüyle ilgili soruşturmada elde edilen bilgilerin yeniden incelenmesini istemişti.Adli Tıp Kurumu, 2012'de yeni deliller ışığında Wood'un ölüm nedenini "kaza" yerine "boğulma ve belirlenemeyen diğer nedenler" olarak değiştirmişti.87 yaşındakiise son gelişmeler ile ilgili olarak bir açıklama yapmadı.anılarında ise ölümü öncesiile tartıştığını kabul etmişti.'in soruşturmanın yeniden açıldığı 2011'den bu yana dedektiflere görüş bildirmediği belirtiliyor.