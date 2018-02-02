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Natalie Wood'un eşi Robert Wagner artık şüpheli kişi konumunda

Rus asıllı ABD'li film yıldızı Natalie Wood'un 1981'de gizemli ölümünü soruşturan Amerikan polisi, sinema oyuncusunun eşi Robert Wagner'ın artık "şüpheli kişi" konumunda olduğunu açıkladı

Natalie Wood'un eşi Robert Wagner artık şüpheli kişi konumunda
Los Angeles'ta Natalie Wood'un ölümünü soruşturan dedektifler, Wagner'in geçmişte sürekli o dönem yaşadıkları ile ilgili olarak farklı şeyler söylediğini ve söylediklerinin tutarlı olmadığını belirtiyor.

Amerikan CBS News televizyonuna konuşan polis yetkilisi John Corina, soruşturmada son 6 yılda elde ettikleri bulguların şüphe oklarının Wagner'e yönelmesine neden olduğunu söyledi.

John Corina, "Robert Wagner'in, Natalie Wood kaybolmadan önce onunla birlikte olan son kişi olduğunu biliyoruz" dedi.

Corina, "Wagner, diğer tüm görgü tanıklarının söylediklerinden farklı konuşuyor" ifadelerini kullandı.


NATALIE WOOD'UN ÖLÜM NEDENİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİ


Natalie Wood, 29 Kasım 1981'de henüz 43 yaşındayken eşi Robert Wagner ve ünlü aktör Christopher Walken ile birlikte çıktığı bir yat turu sırasında denize düşerek boğulmuştu.

Natalie Wood'un ailesi yetkililerden, onun ölümüyle ilgili soruşturmada elde edilen bilgilerin yeniden incelenmesini istemişti.

Los Angeles Adli Tıp Kurumu, 2012'de yeni deliller ışığında Wood'un ölüm nedenini "kaza" yerine "boğulma ve belirlenemeyen diğer nedenler" olarak değiştirmişti.

87 yaşındaki Robert Wagner ise son gelişmeler ile ilgili olarak bir açıklama yapmadı.



Robert Wagner anılarında ise ölümü öncesi Natalie Wood ile tartıştığını kabul etmişti.

Robert Wagner'in soruşturmanın yeniden açıldığı 2011'den bu yana dedektiflere görüş bildirmediği belirtiliyor.


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