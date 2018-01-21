NATO Afrin Harekatı ile ilgili ilk açıklamayı yaptı

Can Hakman

Türkiye’nin istikrarsız bir bölgede bulunduğuna ve terörden belirgin şekilde acı çektiğine dikkat çekilen açıklamada, kendini savunma hakkı ön plana çıkarılırken ‘bu yapılırken orantılı ve ölçülü şekilde hareket edilmesinin’ önemine dikkat çekildi.’dan Hürriyet’e yapılan açıklamada, Türkiye’nin operasyon konusunda NATO üyesi ülkeleri bilgilendirdiği belirtildi.yetkilisi,Genel Sekreteri’in de Türk yetkililerle düzenli temas halinde olduğuna dikkat çekti. Stoltenberg, geçen salıile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.’nun Suriye’de sahada olmadığını vurgulayan NATO yetkilisi, “Küresel Koalisyon’un üyeleri olarak odakta ortak düşmanımız olan’ın yenilmesi bulunuyor” ifadelerini kullandı.