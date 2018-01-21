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NATO Afrin Harekatı ile ilgili ilk açıklamayı yaptı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’de başlattığı Zeytin Dalı Operasyonu’na ilişkin NATO, “Her ülkenin kendini savunma hakkı vardır” mesajı verdi

21 Ocak 2018, Pazar 15:20
NATO Afrin Harekatı ile ilgili ilk açıklamayı yaptı
Türkiye’nin istikrarsız bir bölgede bulunduğuna ve terörden belirgin şekilde acı çektiğine dikkat çekilen açıklamada, kendini savunma hakkı ön plana çıkarılırken ‘bu yapılırken orantılı ve ölçülü şekilde hareket edilmesinin’ önemine dikkat çekildi.

NATO’dan Hürriyet’e yapılan açıklamada, Türkiye’nin operasyon konusunda NATO üyesi ülkeleri bilgilendirdiği belirtildi. NATO yetkilisi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in de Türk yetkililerle düzenli temas halinde olduğuna dikkat çekti. Stoltenberg, geçen salı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

NATO’nun Suriye’de sahada olmadığını vurgulayan NATO yetkilisi, “Küresel Koalisyon’un üyeleri olarak odakta ortak düşmanımız olan DEAŞ’ın yenilmesi bulunuyor” ifadelerini kullandı.


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