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NATO'dan Afrin açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nın gidişatı hakkında İttifak'a bilgi verdiğini söyledi

NATO'dan Afrin açıklaması
Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen güvenlik konferansında katılımcıların sorularını yanıtlayan Stoltenberg, Suriye'de kara harekatı düzenleyen ülkelerle yakın temas kurulmasını gerekli gördüklerini belirterek Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nın gidişatına ilişkin bilgi verdiğini ifade etti.

'TÜRKİYE DAHA ÖNCE BİLGİ VERDİ VE GELECEKTE DE VERECEK'


Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer Türk yetkililerle yaptığım görüşmelerde, uluslararası koalisyon temsilcilerinin birbirleriyle çatışmaması için Suriye'de kara harekatı düzenleyen ülkeler arasında temas kurulmasının ne kadar önemli olduğunu dile getirdim. Herkesin bunu anladığını düşünüyorum ve biz bu konuya ciddiyetle yaklaşıyoruz. Türkiye, Afrin harekatı hakkında daha önce bilgi verdi ve gelecekte de verecek" dedi.

Türkiye'nin IŞİD'le mücadeleye ciddi katkı sunan NATO üyelerinden biri olduğunu da kaydeden Stoltenberg, Ankara'nın askeri politikası hakkında değerlendirme yapmaktan kaçınarak 2016 yılında Türkiye'de askeri darbe girişimi yapıldığını anımsattı.


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