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NATO'dan kritik Türkiye açıklaması

NATO Genel Sekreter Vekili Gottemoeller, NTV'de katıldığı canlı yayında Türkiye'nin Afrin'deki teröristlere yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı değerlendirdi

NATO'dan kritik Türkiye açıklaması
İşte Gottemoeller'in açıklamaları:

NATO, operasyonun ilk anında beri çok net bir şekilde Türkiye'nin güvenlik endişeleri olduğunu söylemiş ve son derece büyük bir terör tehdidiyle mücadele ettiğini belirtmiştir.

Türkiye, saldırıların büyüklüğü ve sayısı dikkate alındığında son dönemde terörle en fazla mücadele eden ülke olarak dikkat çekmiştir.

Neyse ki son dönemde, bu saldırıların azaldığını görüyoruz ancak son derece korkunç bir tehdit var. Yılardır olduğu gibi, Awacs adı verilen uçaklarla erken uyarı sistemleri çok uzun yıllardır Türk hava sahasında çok etkili.

Bu uçakları yıllardır uçuruyoruz. İspanya ve İtalya da Patriot bataryalarıyla ve Samp T sistemleriyle katkıda bulunmaya devam ediyorlar.

Tüm güvenlik endişelerine karşı Türkiye'yle birlikte çalışacağız. Türkiye'nin talep ve ihtiyaçlarına göre birlikte çalışmaya devam edeceğiz.


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