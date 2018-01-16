15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

NATO'dan Türkiye açıklaması

NATO, Türkiye'nin güvenliğine önem verdiğini, bu çerçevede giderek zorlaşan güvenlik ortamında Türkiye'nin güvenliğine katkı sağlamaya devam ettiğini savundu.

NATO'dan Türkiye açıklaması
NATO, Türkiye'nin güvenliğine önem verdiğini, bu çerçevede giderek zorlaşan güvenlik ortamında Türkiye'nin güvenliğine katkı sağlamaya devam ettiğini savundu.

Bir NATO yetkilisi, AA muhabirinin terör örgütü PYD/PKK'nın ordulaşma çabasına değinerek, "Sınırı ihlal edilen Türkiye'ye yönelik yükümlülükleri kapsamında NATO'nun ne tür tedbirler aldığı" şeklindeki sorusu üzerine, "Türkiye'nin güvenliğine katkı sağlamaya devam edilecek." yanıtını verdi.


"TÜRKİYE ÇOK DEĞER VERİLEN BİR MÜTTEFİK"


Türkiye'nin çok değer verilen bir müttefik olduğuna vurgu yapan NATO yetkilisi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"NATO, Türkiye'ye giderek zorlu hale gelen güvenlik ortamında yardım etmeye devam ediyor. Türkiye'nin Suriye'den gelebilecek balistik füzelere karşı hava savunmasını güçlendirdik, Türk toprakları üzerinde erken uyarı sistemi (AWACS) uçuşlarını geliştirdik ve Ege Denizi'nin doğu kısmında donanma varlığımızı arttırdık. Tüm bunlar NATO'nun Türkiye'nin savunmasına güçlü bir şekilde bağlı olduğunu ortaya koyuyor."

NATO'nun terör örgütü DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyonunun üyesi olduğunu hatırlatan NATO yetkilisi, NATO'nun Suriye'de saha varlığının bulunmadığını bildirdi.

Yetkili, bu çerçevede NATO'nun koalisyona AWACS gözetleme uçaklarıyla ve Iraklı güçlere eğitim vererek, destek sağladığını savundu.


ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, NATO'ya yönelik serzenişleri olduğunu belirterek, "Ey NATO, siz ortaklarınızdan birine herhangi bir sınır tecavüzünde, tacizinde bulunanlara karşı tavır almakla da mükellefsiniz. Peki şu ana kadar siz, ne tür bir tavır aldınız? Bunu kendilerine duyurduk, duyuruyoruz. Şu anda da Belçika'daki toplantıda Genelkurmay Başkanımız, kendileriyle bu konuları da görüşüyorlar, görüşecekler." ifadelerini kullanmıştı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son dakika... Van'da yarın okullar tatil mi?

Son dakika... Van'da yarın okullar tatil mi?
Son Dakika...AK Parti ve MHP ittifakında flaş gelişme!

Son Dakika...AK Parti ve MHP ittifakında flaş gelişme!
Muş'ta terör operasyonunda 2 kişiye tutuklama

Muş'ta terör operasyonunda 2 kişiye tutuklama
Uyum komisyonu yarın ilk toplantısını yapacak

Uyum komisyonu yarın ilk toplantısını yapacak
HDP'li Altan Tan'ın 15 yıla kadar hapsi istendi

HDP'li Altan Tan'ın 15 yıla kadar hapsi istendi
ABD'den Erbil-Bağdat arasındaki görüşmelere destek

ABD'den Erbil-Bağdat arasındaki görüşmelere destek
Suriye için müzakere tarihi belli oldu

Suriye için müzakere tarihi belli oldu
Son dakika! Münevver Karabulut cinayetinde flaş gelişme

Son dakika! Münevver Karabulut cinayetinde flaş gelişme
Bilal Erdoğan'a hakaret olayında Kılıçdaroğlu'nun savunması istenecek

Bilal Erdoğan'a hakaret olayında Kılıçdaroğlu'nun savunması istenecek
HDP'li Serpil Kemalbay'dan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na destek çağrısı

HDP'li Serpil Kemalbay'dan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na destek çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Vatikan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan Vatikan'a gidecek