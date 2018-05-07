NATO'nun dev tatbikatı Bükreş'te başladı



NATO 2018'DE 106 TATBİKAT PLANLIYOR

Can Hakman

kaynaklarından edinilen bilgiye göre, tatbikat 6-9 Mayıs arasında gerçekleşecek. Tatbikata 7 NATO müttefiki Türkiye, İspanya, Bulgaristan, Romanya, İngiltere, ABD ve Yunanistan katılıyor.bünyesindeki 3 deniz karakol uçağı, 5 muharebe uçağı ve 21 gemi, Karadeniz'deki en büyük tatbikat olan "Deniz Kalkanı 2018"i gerçekleştirecek.NATO, tatbikatlarla müttefikler arasındaki etkili ve hızlı bir şekilde hareket etme kabiliyetini geliştirmeyi amaçlıyor.Bu yıl içinde NATO'nun 106 tatbikat gerçekleştirmesi planlanıyor. NATO müttefiklerinin ise 180 civarında ulusal ve çok uluslu tatbikatlara iştirak etmesi bekleniyor.