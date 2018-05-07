NATO'nun dev tatbikatı Bükreş'te başladı

NATO'nun 7 müttefikle yürüteceği Karadeniz'deki en büyük tatbikatı "Deniz Kalkanı 2018" (Sea Shield 2018), Romanya'nın başkenti Bükreş'te başladı

NATO'nun dev tatbikatı Bükreş'te başladı
NATO kaynaklarından edinilen bilgiye göre, tatbikat 6-9 Mayıs arasında gerçekleşecek. Tatbikata 7 NATO müttefiki Türkiye, İspanya, Bulgaristan, Romanya, İngiltere, ABD ve Yunanistan katılıyor.

NATO Daimi Deniz Grubu 2 bünyesindeki 3 deniz karakol uçağı, 5 muharebe uçağı ve 21 gemi, Karadeniz'deki en büyük tatbikat olan "Deniz Kalkanı 2018"i gerçekleştirecek.


NATO 2018'DE 106 TATBİKAT PLANLIYOR


NATO, tatbikatlarla müttefikler arasındaki etkili ve hızlı bir şekilde hareket etme kabiliyetini geliştirmeyi amaçlıyor.

Bu yıl içinde NATO'nun 106 tatbikat gerçekleştirmesi planlanıyor. NATO müttefiklerinin ise 180 civarında ulusal ve çok uluslu tatbikatlara iştirak etmesi bekleniyor.


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