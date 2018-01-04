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NATO'nun marşı 29 yıl sonra onaylandı

NATO, yaklaşık 29 yıldır, aralarında geçen yıl mayısta düzenlenen Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı’nın da yer aldığı, çeşitli etkinliklerde çalınan marşı resmi marş olarak onayladı. NATO’nun 40’ıncı yıldönümü için Lüksemburg Askeri Bandosu Yönetmeni Yüzbaşı Andre Reichling tarafından 1989’da bestelenen ‘NATO Marşı’ örgütün tarihindeki ilk resmi marş oldu

04 Ocak 2018, Perşembe 18:59
NATO'nun marşı 29 yıl sonra onaylandı
NATO için resmi marş belirleme çalışmaları 1950’lerin sonuna kadar gidiyor. 1958’de İngiliz Hildebrand Preston, o dönemde Paris’te bulunan NATO karargahına gelen üst düzey ziyaretçilerin karşılanmasında kullanılan tören marşını bestelemişti.


15 ÜLKENİN MİLLİ MARŞLARININ KOMBİNASYONU


NATO’nun onuncu yılı olan 1959’da ise Alman Hava Kuvvetleri’nde görevli Yüzbaşı Hans Lorenz tarafından bestelenen, sözleri de Hollandalı Stephanus van Dam ve ABD’li Leon van Leeuwen tarafından yazılan ‘NATO Şarkısı’ devreye girdi. 1960’ta ise o dönem örgüte üye olan 15 ülkenin milli marşlarının kombinasyonundan oluşan bir marş benimsendi.


20 MÜZİK ALETİNDEN ÇALINIYOR


Bunlar arasında en kabul gören ise Reichling’in bestesi oldu ve 29 yıldır de facto marş haline geldi. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu tüm NATO üyelerinin temsilcilerinden oluşan Kuzey Atlantik Konseyi, herhangi bir söz içermeyen ve 20 müzik aletiyle çalınan ‘NATO Marşı’ için resmi onayı 3 Ocak’ta verdi.

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