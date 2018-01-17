Naz Elmas Gülse Birsel'in dizisi Jet Sosyete'nin kadrosunda



NAZ ELMAS KİMDİR?



NAZ ELMAS'IN KARİYERİ (YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER)



JET SOSYETE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Gülse Birsel'in yeni dizisinin ismi ve kanalı belli oldu



JET SOSYETE DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU



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senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığıekibine katıldı. Peki Naz Elmas kimdir? Daha önce hangi dizilerde rol aldı? İşte cevabı...16 haziran 1983 tarihinde İstanbul’da doğdu. Kendisinde 8 yaş büyük Aslı adında bir ablası var. Oyuncu Açelya Elmas ise üvey ablası. İlköğrenimi 50. Yıl Cumhuriyet Okulunda tamamladı. Lise eğitimini dil eğitimi için Özel Kalamış Lisesinde tamamladı. Üniversite eğitimini ise İstanbul Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin Tiyatro bölümünde tamamladı.2004 yılında henüz üniversite son sınıftayken' adlı dizide Özcan Deniz ile başrol oynadı ve bütün ilgileri üzerine toplamaya başladı. Özcan Deniz’in sevgilisi Havin karakterine can veren güzel oyuncu dizi sayesinde şöhret basamaklarını emin adımlarla çıkmaya başladı. Yine aynı yıl ilk sinema deneyiminiadlı sinema filminde konuk oyuncu olarak yaptı. 2006 yılındaadlı dizide Gülen karakterini canlandırarak yine başrol oynadı. Dizilerin yanı sıra reklam filmlerinde de oynamaya başladı. 2007 yılında başrollerini Emre Altuğ ile paylaştığıadlı dizide rol aldı. 2008 yılında 'adlı dizide oynadı. 2009 yılındaaldı dizide bir çok usta oyuncu ile birlikte rol aldı. 2011 yılındaadlı dizide Ayla karakterine can vererek yine başrol oynadı. Dizinin ilginç hikayesi oldukça ilgi çekti. Bu dizi biter bitmez yine Star TV’de yayınlananadlı dizide rol aldı.Peki Jet Sosyete dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...3 yıl aradan sonra ekrana dönüş yapacağı, merakla beklenen diziStar'da izleyicileri ile buluşacak.yapımcılığında; yönetmentarafından hayata geçirilecek "Jet Sosyete" yıldız oyuncu kadrosu ile ekranlarda komedi fırtınası estirecek.Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Ayşenil Şamlıoğlu, Bartu Küçükçağlayan, Aslı Bekiroğlu, Hasibe Eren, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Tuğba Çom, Deniz Cengiz, Emre Taştekin ve Ecem Uzun’un oyuncu kadrosunda yer aldığı Jet Sosyete, orta halli bir ailenin jet hızıyla sosyeteye giriş hikayesini konu alıyor.Heyecanla beklenen Jet Sosyete'nin yayın tarihi henüz belli olmasa da ocak ayında sete çıkması planlanıyor.