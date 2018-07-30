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Bu sabah gazetelerde, televizyonda ve dijital basında 2009’da Türkiye İkinci Güzeli seçilen Senem Kuyucuoğlu’nun garson olduğu haberleri çıktı.

Teve2'de yayınlanan 2. sayfa magazin programı da bu konuyu ele aldı ve 'Yaptığım işten gocunmuyorum, yakında kendime kafe açacağım' diyen Senem Kuyucuoğlu'nu ekranlara getirdi.

'TÜRKİYE GÜZELİ'NE BAK'

2. Sayfa magazin programını takip eden Naz Mila da Senem Kuyucuoğlu'nu Instagram hikayesinde paylaşıp üstüne 'Türkiye Güzeli'ne bak' notunu düştü.

İŞTE NAZ MİLA'NIN O PAYLAŞIMI...





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