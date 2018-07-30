Naz Mila, Senem Kuyucuoğlu'yla dalga geçti

Evlendirme programlarıyla ünlenen "gelin adayı" Naz Mila Instagram hesabından 2009’da Türkiye İkinci Güzeli olan Senem Kuyucuoğlu’yla dalga geçti

30 Temmuz 2018, Pazartesi 11:58
A A

POSTA.COM.TR

Bu sabah gazetelerde, televizyonda ve dijital basında 2009’da Türkiye İkinci Güzeli seçilen Senem Kuyucuoğlu’nun garson olduğu haberleri çıktı.

Teve2'de yayınlanan 2. sayfa magazin programı da bu konuyu ele aldı ve 'Yaptığım işten gocunmuyorum, yakında kendime kafe açacağım' diyen Senem Kuyucuoğlu'nu ekranlara getirdi.

'TÜRKİYE GÜZELİ'NE BAK'

2. Sayfa magazin programını takip eden Naz Mila da Senem Kuyucuoğlu'nu Instagram hikayesinde paylaşıp üstüne 'Türkiye Güzeli'ne bak' notunu düştü.

İŞTE NAZ MİLA'NIN O PAYLAŞIMI...


Bu haberi de okudularNaz Mila'dan 'muzlu' paylaşım


Bu haberi de okudularEski kraliçe Senem Kuyucuoğlu garson oldu

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER