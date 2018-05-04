Nazan Öncel hastanelik oldu!



İŞTE NAZAN ÖNCEL'İN O PAYLAŞIMI...

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Elif Bayram

sağlık durumunu sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı."'Beni bu güzel havalar mahvetti' diyen Orhan Veli gibiyiz. Kendimizi şahane insanlara teslim ettik. Grip... Soğuk algınlığı... Bahar çarpması..."Öte yandan, Nazan Öncel Instagram hesabını aktif kullanan ünlülerden. Geçen haftalarda estetik yaptıranlara nasihat verdiği videoyla uzun süre gündemde kalmıştı.videosundakendinden nereye kadar kaçacaksın, nasıl ayıp ettin yaşadıklarına' diye sormazlar mı? Sorarlar tabi' açıklamasını yapmıştı.