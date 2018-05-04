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Nazan Öncel hastanelik oldu!

Şarkıcı Nazan Öncel hastanelik oldu

04 Mayıs 2018, Cuma 10:08
Nazan Öncel hastanelik oldu!
Nazan Öncel, sağlık durumunu sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

"'Beni bu güzel havalar mahvetti' diyen Orhan Veli gibiyiz. Kendimizi şahane insanlara teslim ettik. Grip... Soğuk algınlığı... Bahar çarpması..."


İŞTE NAZAN ÖNCEL'İN O PAYLAŞIMI...




Öte yandan, Nazan Öncel Instagram hesabını aktif kullanan ünlülerden. Geçen haftalarda estetik yaptıranlara nasihat verdiği videoyla uzun süre gündemde kalmıştı. Nazan Öncel videosunda, 'kendinden nereye kadar kaçacaksın, nasıl ayıp ettin yaşadıklarına' diye sormazlar mı? Sorarlar tabi' açıklamasını yapmıştı.




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