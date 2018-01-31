Nazilli Belediyespor, Aykut'la imzaladı

Erdinç Şahin

'nde düzenlenen törende kendisini 1.5 yıllığına Siyah-Beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.İmza töreninde hazır bulunan başkanara transfer döneminde çok kaliteli futbolcuları transfer ettiklerini belirterek, "Takımımızın bulunduğu tehlikeli bölgeden uzaklaşması için elimizden gelen çabayı gösterdik. Şu anda hepimiz kenetlenmiş durumdayız. Taraftarımız da bize inansın, güzel günler gelecek" dedi.'a geldiği için mutlu olduğunu belirten Aykut ise, "Artık gollerimi yeni takımım Nazilli Belediyespor'un başarısı için atacağım" açıklamasını yaptı.