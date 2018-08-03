Nazilli Belediyespor umutlu

Yasin ve İlyas'ın golleriyle sonuca giden Nazilli'de Yavuz, "Tüm oyuncularıma şans vermeye çalıştım. 20 günlük yoğun çalışma programının ardından oynadığımız ilk karşılaşmayı kazanmak güzel oldu. Sezon başlayana kadar eksiklerimizi gidereceğiz" dedi.







