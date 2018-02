Nazım Hikmet'in cep defterinden 5 bininci kitap çıktı

"Her kitabımıza aynı titizliği gösteriyoruz"

, 2017 yılında 5 milyona yakın kitap yayımladıklarını belirterek, 5 bininci kitap için şair'in eserinin seçildiğini kaydetti.Özel sayılarda kutlama yapmanın önemini dile getiren Güngen, "Bininci kitap 1999'da yayımlanan Aloşname'ydi. 2 bininci yayınımız 2004'te 'İbn Battuta Seyahatnamesi', 3 bininci kitabımız 2009'da 'Kazım Karabekir'in Günlükleri', 4 bininci kitabımız da 2013'tefotoğrafları ve'un çizimleriyle'in 'Çocuklar İnsandır' kitabıydı. 5 bininci kitabımız ise '' kitabı oldu." dedi.Güngen, 5 bininci kitaba ilişkin,'ın 1937 ve 1942 yılları arasında,vehapishanelerindeyken tuttuğu cep defterlerinin kitap haline getirildiğini aktararak, şu bilgileri verdi:"Cep defterleri minik boyda. Kimi ince, kimi biraz daha kalın. Bunları bir nevi tıpkıbasımla kitap haline getirdik. Yani defteri çevreleyen bir kitap oldu. Her sayfadaki yazıların bir kısmı kurşun kalemle yazıldığı için zamanla silinmişti. Eski ve yeni yazının yanı sıra kiril alfabesiyle yazıldığından, rahat okunmasını sağlamak için, hatta açıları bile gözetilerek, özel bir tasarımla bunlar kitap haline getirildi. O sayfaların altında da o döneme veya o sayfadaki notlara ilişkin açıklamalar yer aldı. Bunlardan kimisi şiirlerle ilgili eskizler ve taslaklar olduğu gibi davalarla ilgili notlar da yer alıyordu. Böylece 6 defter, 6 kitap haline geldi. Ayrıca çeşitli belgeler, fotoğraflar, mektuplar, telgraflar -ki bunların çoğu ilk defa yayına açılıyor- ve bazı ek incelemeler de 'Zeyl' denen 7. kitapta toplandı. Böylece 7 kitap bir kutuya girdi ve bizim 5 bininci kitabımızı oluşturdu."Hazırladıkları kitaplara ayrı bir önem verdiklerinin altını çizen Güngen, "Her kitabımıza aynı titizliği gösteriyoruz ama bu yuvarlak sayılara biraz farklı olabilecek, daha çok kişinin ilgisini çekebilecek kitapları denk getiriyoruz. Yoksa her kitabımızın yeri hem çalışma takvimimizde hem kalbimizde aynı." ifadelerini kullandı.Genel Müdürü Güngen, tekrar baskı yapılan kitaplara da işaret ederek, şöyle devam etti:"Yılda yaklaşık 250-300 yeni kitap yayımlıyoruz. Pek çok başlığımız da tekrar baskı oluyor. Bu da ayda 10-15 kitaba denk geliyor. Çocuk, tarih, sanat, felsefe ve edebiyat olmak üzere 5 ana çizgide kitap yayımlıyoruz. Yeni başladığımız 21. yüzyıl kitapları dizimiz var. O da 21. yüzyılın çevre ve sağlık gibi meselelerine el atıyor. Henüz o başlıktaki sayımız sanıyorum 5-6 kadar." ifadelerine yer verdi.Geçen yıl yaklaşık 5 milyon kitabı okuyucuyla buluşturduklarına dikkati çeken Güngen, her zaman çok satan kitaplar olduğunu kaydederek, "Geçen yılların en çok satan kitabı Sabahattin Ali'nin 'Kürk Mantolu Madonna'sıydı ama yine Sabahattin Ali'den 'Kuyucaklı Yusuf', Yaşar Kemal'in 'İnce Memed', Orhan Pamuk kitapları, Orhan Veli ve Nazım'ın şiirleri her zaman en çok satanlar listelerimizde olan kitaplar." diye konuştu.