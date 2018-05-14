Nazim Sangare Türkçe, Harun ise Almanca konuştu

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe evinde Antalyaspor'u 4-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü! Fenerbahçe'yi galibiyete Aatif, Soldado, Giuliano ve Valbuena taşıdı!

Antalyasporlu futbolcular karşılaşma bitiminde üzgün görünürken, maç sonu açıklamalarındaki ilginç detay bir sosyal medya kullanıcısının dikkatinden kaçmadı.

SANGARE TÜRKÇE, HARUN ALMANCA

İşte o anlar:









Antalyaspor'un annesi Türk babası Gine asıllı olan futbolcusu Nazım Sangare, mikrofon başına geldiğinde akıcı bir şekilde Türkçe konuştu. Nazım Sangare'nin çok iyi Türkçe konuşması izleyenleri şaşırttı. Nazım'dan sonra söyleşi yapmak için kamera karşısına geçen Harun Alpsoy'un ise bir anda Almanca konuşması ortaya ilginç bir görüntü çıkardı. Sosyal medyada "Sangare'nin değil de Harun'un Türkçe konuşması gerekmiyor mu?" paylaşımları yapıldı.



