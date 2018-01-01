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Nazlı Çelik'ten çok sert açıklama!

Haber spikeri Nazlı Çelik, oyuncu Engin Öztürk ile aşk yaşadıklarına dair çıkan haberlere sosyal medya hesabından yaptığı sert açıklamayla cevap verdi

01 Ocak 2018, Pazartesi 14:29
Nazlı Çelik'ten çok sert açıklama!
Nazlı Çelik, sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada, oyuncu Engin Öztürk ile ilgili herhangi bir ilişkisinin olmadığını belirtti.


'ŞAHSIMI İTİBARSIZLAŞTIRMAYA GAYRET EDİYORLAR'


Star TV Ana Haber spikeri, "İftiralara Cevabımdır" tweet'inde, söz konusu haberler için şu sözlere yer verdi:

Takvim Gazetesi'nde bir hafta arayla “Yakın dövüş” ve “Özel misafir” başlıklı iki haber yer aldı. İlk habere, akıl ve mantıktan yoksun olması nedeniyle cevap verme gereği duymadım. Ancak bugün, hiçbir özel ilişkim olmayan bu kişiyle yeniden adımın irtibatlandırıldığını gördüm. Bu haber de akıl ve mantıktan yoksun olduğu gibi, açıkça ve alçakça bir iftiradır. Metni kaleme alanların hayali bir ilişki yaratıp, bunun üzerinden mesnetsiz bir şekilde yeni başlıklar üretmeye, şahsımı itibarsızlaştırmaya gayret ettikleri anlaşılıyor. Metinlerde konu edilen şahısla bir ilişkim olmadığı gibi, bu hayali ilişkinin başladığı belirtilen spor merkezine de aylardır gitmedim. İşini iyi yapma gayreti içinde olan, mesleğine saygılı birisiyim. Ve bu çizgimi de sürdürmeye kararlıyım. İnsanların kişiliklerine, açıkça saygısızlık olarak nitelendirilebilecek bu başlıkların ne amaçla kaleme alındığını, ancak ahlak ve mantık yoksunu bu kişilere ve onları yönlendirenlere sormak lazım. Bir KADIN olarak, üstelik de bir KADIN Genel Yayın Yönetmeni olarak, 20 yıllık meslek hayatımda pek çok saldırıyla karşı karşıya kaldım. Ama bilinmelidir ki, bu ahlak dışı, haysiyet cellatlığına varan saldırıların asla peşini bırakmayacağım.


Nazlı Çelik'ten çok sert açıklama!

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