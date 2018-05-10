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Nazlı Hamarat'tan takipçisine yanıt: Babası bir hataydı

Hamile olduğunu sosyal medya hesabından duyuran Nazlı Hamarat'ın bebeğinin babası merak konusu olmuştu. Hamarat, 'Bebeğin babasını çok merak ediyoruz' diyen bir takipçisine yanıt verdi

10 Mayıs 2018, Perşembe 23:03
Nazlı Hamarat'tan takipçisine yanıt: Babası bir hataydı
"İşte Benim Stilim" yarışmasıyla ünlenen ve ardından eşinin öldürülmesi ile gündeme oturan Nazlı Hamarat, Instagram hesabından hamile olduğunu duyurmuştu.

Eşinin ölümünden sonra evlenmeyen fakat birkaç ay sonra Aydın Gaffar ile aşk yaşamaya başlayan Nazlı Hamarat'ın bebeğinin babası merak konusu olmuştu.

'BEBEĞİN BABASI BİR HATAYDI'


Hamilelikte son ayına giren Nazlı Hamarat, Instagram hesabından bebeğinin babasını soran takipçisine yanıt verdi.

Hamarat, 'Babasını öğrendiğinizde üzülürsünüz diye korkuyorum. O bir hataydı ama bir meleği bu yüzden cezalandırmak istemedim' dedi.


Hamarat, bir başka takipçisinin 'Babası yanında olacak mı senin?' diye soran takipçisine ise '^Baba vasfını hak ederse olabilir...Babalık da annelik kadar önemli bence.Bazı babaların hiç olmaması daha hayırlı olabilir bazen' diye cevap verdi.


 

NAZLI HAMARAT KİMDİR?

1989 Bandırma doğumlu olan Nazlı Hamarat , Ege Üniversitesi Radyo sinema TV bölümü mezunu.

İstanbul'da yaşayıp okula her gün uçakla gidip gelen Nazlı Hamarat lüks kıyafetlere olan düşkünlüğü ile biliniyor.

İstanbul'daki sosyetik mekan davetlerinden birinde giydiği 60 bin liralık kıyafetle bir dönem eleştirilerin hedefi olmuştu. 
 
Nazlı Hamarat spikerlik denemelerinde başarıya ulaşamayınca şansını şarkıcılıkta da denemiş bir isim.

'Pitbull ile düet yapacağım' iddiası ile bir dönem ortaya çıkmıştı. Ancak bunu yapamamıştı.

Son dönemde moda ve tasarım konularına merak saran Nazlı Hamarat , İşte Benim Stilim yarışmasına katılmıştı.


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