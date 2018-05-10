Nazlı Hamarat'tan takipçisine yanıt: Babası bir hataydı

'BEBEĞİN BABASI BİR HATAYDI'

NAZLI HAMARAT KİMDİR?

Karnı burnunda spor yapan Nazlı Hamarat takipçilerini şaşırttı

Nazlı Hamarat kimdir? Nazlı Hamarat hamile...

Nazlı Hamarat: Allah günahlarını affetsin kocacık

Mine Bozkurt

"İşte Benim Stilim" yarışmasıyla ünlenen ve ardından eşinin öldürülmesi ile gündeme oturanhesabından hamile olduğunu duyurmuştu.Eşinin ölümünden sonra evlenmeyen fakat birkaç ay sonraile aşk yaşamaya başlayan Nazlı Hamarat'ın bebeğinin babası merak konusu olmuştu.Hamilelikte son ayına giren, Instagram hesabından bebeğinin babasını soran takipçisine yanıt verdi.Hamarat, 'Babasını öğrendiğinizde üzülürsünüz diye korkuyorum. O bir hataydı ama bir meleği bu yüzden cezalandırmak istemedim' dedi.Hamarat, bir başka takipçisinin 'Babası yanında olacak mı senin?' diye soran takipçisine ise '^Baba vasfını hak ederse olabilir...Babalık da annelik kadar önemli bence.Bazı babaların hiç olmaması daha hayırlı olabilir bazen' diye cevap verdi.1989 Bandırma doğumlu olan Nazlı Hamarat , Ege Üniversitesi Radyo sinema TV bölümü mezunu.İstanbul'da yaşayıp okula her gün uçakla gidip gelen Nazlı Hamarat lüks kıyafetlere olan düşkünlüğü ile biliniyor.İstanbul'daki sosyetik mekan davetlerinden birinde giydiği 60 bin liralık kıyafetle bir dönem eleştirilerin hedefi olmuştu.Nazlı Hamarat spikerlik denemelerinde başarıya ulaşamayınca şansını şarkıcılıkta da denemiş bir isim.'Pitbull ile düet yapacağım' iddiası ile bir dönem ortaya çıkmıştı. Ancak bunu yapamamıştı.Son dönemde moda ve tasarım konularına merak saran Nazlı Hamarat ,yarışmasına katılmıştı.