Ali Sunal aynı dernek için çalıştığı Avukat Nazlı Kurbanzade ile nişanlandı. Ali Sunal nişanlısı Nazlı Kurbanzade ile bu yaz evlenecek. Peki Ali Sunal'ın herkesten sakladığı nişanlısı Nazlı Kurbanzade kimdir? İşte yeni eş adayı Nazlı Kurbanzade ve onunla ilgili merak edilenler;" />

Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Nazlı Kurbanzade kimdir? (Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade evleniyor mu?)

Ali Sunal aynı dernek için çalıştığı Avukat Nazlı Kurbanzade ile nişanlandı. Ali Sunal nişanlısı Nazlı Kurbanzade ile bu yaz evlenecek. Peki Ali Sunal'ın herkesten sakladığı nişanlısı Nazlı Kurbanzade kimdir? İşte yeni eş adayı Nazlı Kurbanzade ve onunla ilgili merak edilenler;

23 Ocak 2018, Salı 11:50
Nazlı Kurbanzade kimdir? (Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade evleniyor mu?)
Yeşilçam’ın efsanesi rahmetli Kemal Sunal’ın oğlu, oyuncu Ali Sunal, Temmuz 2011’de meslektaşı Gökçe Bahadır ile nikah masasına oturmuştu. Ama mutlulukları sadece 8 ay sürmüş, 2012’de boşanmışlardı. Özel hayatıyla anılmayı pek sevmeyen Ali Sunal’ın başı ikinci kez bağlanmak üzere.

Oyuncu, bir süredir aşk yaşadığı Nazlı Kurbanzade ile aile arasında nişanlandı. Taze nişanlılar evlenmek için fazla beklemeyecek. Bu yaz düğün var. Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzede, ÇABA Derneği’nin projelerinde birlikte çalışırken tanıştı. Arkadaşlık aşka dönüştü. Nazlı Kurbanzade ÇABA’nın düzenlediği bir etkinlikte podyuma çıkmıştı. Peki Nazlı Kurbanzade kimdir?
 

Ali Sunal ikinci kez evleniyorAli Sunal ikinci kez evleniyor

NAZLI KURBANZADE KİMDİR?


Ali Sunal'ın köşe bucak sakladığı nişanlısı Nazlı Kurbanzade'ye dair pek bir şey bilinmiyor. Nazlı Kurbanzade'nin  oyuncuyla ÇABA Derneği’nin projelerinde birlikte çalışan bir avukat olduğu biliniyor. Öte yandan Nazlı Kurbanzade, cemiyetin ünlü simalarından Bülent Kurbanzade'nin kızı... 


 


ALİ SUNAL GÖKÇE BAHADIR'DAN NEDEN BOŞANMIŞTI?


Ali Sunal üç yıllık bir ilişkinin ardından meslektaşı Gökçe Bahadır ile Bodrum’da dünya evine girmişti. Fakat çiftin mutluluğu kısa sürmüş, 8 ay sonra boşanmışlardı.

Gökçe Bahadır, “Geçinemediğimiz için boşanma kararı aldık. Bu kararın nedeni asla üçüncü bir şahıs değildir” diyerek bu iddiaları yalanlamıştı. Ali Sunal da ayrılığın ardından bir açıklama yaparak şunları söylemişti;


"Üzülerek belirtiyorum ki Gökçe Bahadır ile evliliğimizde yol ayrımına girdik. Dört senemi geçirdiğim Gökçe Bahadır ile evliliğimizi yürütmeye çalıştık ancak süreç sonunda anlaşarak ayrılma kararı aldık. Bu süreç ikimizin arasındaki anlaşmazlıklara bağlıdır. Beraber geçirdiğimiz kıymetli zaman için öncelikle Gökçe’ye ve yanımızda olan bütün dostlarımıza teşekkür ederim. Konuyla ilgili yaptığım bu açıklamanın yeterli olduğunu düşünüyor, yanıltıcı bilgilere itibar etmemenizi rica ediyorum. Her ikimiz için de hassas olan bu süreçte değerli basın mensuplarımızın gösterdiği duyarlılığa teşekkür ederim."

Ali Sunal: Babamın filmlerini izleyemiyorum Ali Sunal: Babamın filmlerini izleyemiyorum
Defne Samyeli ile Ali Sunal aşk mı yaşıyor? (Defne Samyeli'den açıklama)Defne Samyeli ile Ali Sunal aşk mı yaşıyor? (Defne Samyeli'den açıklama)
İşte Ali Sunal'ın yeni aşkıİşte Ali Sunal'ın yeni aşkı


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sermiyan Midyat 'köpek çişi' davasında para cezasına çarptırıldı

Sermiyan Midyat 'köpek çişi' davasında para cezasına çarptırıldı
Çelik: Konserime gelen kıza aşık oldum

Çelik: Konserime gelen kıza aşık oldum
Seda Sayan'ın programı neden yok? (Yayınına son mu verildi?)

Seda Sayan'ın programı neden yok? (Yayınına son mu verildi?)
Prens Harry ile Meghan Markle'ın düğünlerine Barack Obama ve Donald Trump'ı çağırmayacağı iddia edildi

Prens Harry ile Meghan Markle'ın düğünlerine Barack Obama ve Donald Trump'ı çağırmayacağı iddia edildi
İstanbullu Gelin 34. bölüm fragmanı yayınlandı (Konaktan taşınıyoruz)

İstanbullu Gelin 34. bölüm fragmanı yayınlandı (Konaktan taşınıyoruz)
Sezen Aksu, Mehmet Akif Ersoy'un evini sattı

Sezen Aksu, Mehmet Akif Ersoy'un evini sattı
Hangi ünlüler estetik harikası?

Hangi ünlüler estetik harikası?

Şarkıcı Dilek Budak: Ümit Akbulut müzik hayatımı bitirdi

Şarkıcı Dilek Budak: Ümit Akbulut müzik hayatımı bitirdi
Ünlü ismin en yakınından şok iddia: Geceleri beni yatağa alırdı

Ünlü ismin en yakınından şok iddia: Geceleri beni yatağa alırdı
Yasemin Allen'ın Etiyopya günlüğü

Yasemin Allen'ın Etiyopya günlüğü
Ünlülerin çocukları

Ünlülerin çocukları