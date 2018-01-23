Nazlı Kurbanzade kimdir? (Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade evleniyor mu?)

Ali Sunal aynı dernek için çalıştığı Avukat Nazlı Kurbanzade ile nişanlandı. Ali Sunal nişanlısı Nazlı Kurbanzade ile bu yaz evlenecek. Peki Ali Sunal'ın herkesten sakladığı nişanlısı Nazlı Kurbanzade kimdir? İşte yeni eş adayı Nazlı Kurbanzade ve onunla ilgili merak edilenler;