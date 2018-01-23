Nazlı Kurbanzade kimdir? (Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade evleniyor mu?)

Yeşilçam’ın
efsanesi rahmetli Kemal Sunal’ın oğlu, oyuncu Ali Sunal, Temmuz 2011’de meslektaşı Gökçe Bahadı
r ile nikah masasına oturmuştu. Ama mutlulukları sadece 8 ay sürmüş, 2012’de boşanmışlardı. Özel hayatıyla anılmayı pek sevmeyen Ali Sunal’ın başı ikinci kez bağlanmak üzere.
Oyuncu, bir süredir aşk yaşadığı Nazlı Kurbanzade ile aile arasında nişanlandı. Taze nişanlılar evlenmek için fazla beklemeyecek. Bu yaz düğün var. Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzede, ÇABA Derneği’nin
projelerinde birlikte çalışırken tanıştı. Arkadaşlık aşka dönüştü. Nazlı Kurbanzade ÇABA’nın düzenlediği bir etkinlikte podyuma çıkmıştı. Peki Nazlı Kurbanzade kimdir?
Ali Sunal'ın köşe bucak sakladığı nişanlısı Nazlı Kurbanzade'ye dair pek bir şey bilinmiyor. Nazlı Kurbanzade'nin oyuncuyla ÇABA Derneği’nin
projelerinde birlikte çalışan bir avukat olduğu biliniyor. Öte yandan Nazlı Kurbanzade, cemiyetin ünlü simalarından Bülent Kurbanzade'nin kızı...
Ali Sunal
ALİ SUNAL GÖKÇE BAHADIR'DAN NEDEN BOŞANMIŞTI?
üç yıllık bir ilişkinin ardından meslektaşı Gökçe Bahadır
ile Bodrum’da dünya evine girmişti. Fakat çiftin mutluluğu kısa sürmüş, 8 ay sonra boşanmışlardı.
Gökçe Bahadır, “Geçinemediğimiz için boşanma kararı aldık. Bu kararın nedeni asla üçüncü bir şahıs değildir” diyerek bu iddiaları yalanlamıştı. Ali Sunal da ayrılığın ardından bir açıklama yaparak şunları söylemişti;
"Üzülerek belirtiyorum ki Gökçe Bahadır ile evliliğimizde yol ayrımına girdik. Dört senemi geçirdiğim Gökçe Bahadır ile evliliğimizi yürütmeye çalıştık ancak süreç sonunda anlaşarak ayrılma kararı aldık. Bu süreç ikimizin arasındaki anlaşmazlıklara bağlıdır. Beraber geçirdiğimiz kıymetli zaman için öncelikle Gökçe’ye ve yanımızda olan bütün dostlarımıza teşekkür ederim. Konuyla ilgili yaptığım bu açıklamanın yeterli olduğunu düşünüyor, yanıltıcı bilgilere itibar etmemenizi rica ediyorum. Her ikimiz için de hassas olan bu süreçte değerli basın mensuplarımızın gösterdiği duyarlılığa teşekkür ederim."
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