Nazmi Durbakayım: 2018'de konut satışları azalmaz

‘KREDİ FAİZLERİ DÜŞMELİ’

Adem Özdoğan

Yeni yasanın en çok konuşulan etkisinin ise 1+0 dairelere getirilen yasak olduğunu belirten Nazmi Durbakayım, “Sektörü etkileyen bir diğer gelişme ise vergi teşviklerinin sona erdiği Eylül ayına yığılan ve konut satışlarını olması gereken seviyenin üzerine taşıyan tapu kayıtları oldu. Sektörü ayakta tutan ve satış rakamlarını sürekli şekilde artıran ise inşaat firmalarının karlarından feragat ederek düşük faizle gerçekleştirdiği kampanyalar oldu. Sonuç olarak konut satışlarının 2017’yi 1.4 milyonluk satışla kapatacağını öngörüyoruz” dedi.2018’de ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın başlattığı kentsel dönüşüm sürecinin yıla damgazını vurmasını beklediklerini söyleyen Durbakayım, “Başta İstanbul olmak üzere ülkenin her kentinde büyük kentsel dönüşüm hamlelerinin atılacağını düşünüyoruz. 2018’de konut satışlarının ise azalacağını düşünmüyoruz. Hatta konut kredi faiz oranlarının istikrar sağlaması ve aylık bazda yüzde 1’in altına gerilemesi durumunda satışların artarak devam edeceğini öngörüyoruz. Konut kredisi faiz oranlarının aylık bazda yüzde 1’in altına inmesi için ‘ikincil piyasaların” mutlak ve mutlak devreye girmesi elzem hale gelmiştir” diye konuştu.