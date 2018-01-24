NBA'de LeBron James’den 30 bin rekoru

Erdinç Şahin

, sahasında konuk ettiği114-102 yenerken, mücadeleyi 28 sayı, 9 ribaunt ve 7 asistle tamamlayannormal sezon kariyerinde 30 bin 21 sayıya ulaştı.(38 bin 387 sayı),(36 bin 928),(33 bin 643),(32 bin 292),(31 bin 419) ve’den (30 bin 808) sonra 30 binler kulübü’ne giren 7. oyuncu olan James, ayrıca 7 bin ribaunt ve 7 bin asistlik performansla da lig tarihine geçti.