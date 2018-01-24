Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

NBA'de LeBron James’den 30 bin rekoru

Cleveland Cavaliers'ta forma giyen 33 yaşındaki yıldız basketbolcu LeBron James, NBA tarihinde 30 bin sayı barajını geçen en genç oyuncu oldu.

NBA'de LeBron James’den 30 bin rekoru
San Antonio Spurs, sahasında konuk ettiği Cleveland Cavaliers’ı 114-102 yenerken, mücadeleyi 28 sayı, 9 ribaunt ve 7 asistle tamamlayan LeBron James, normal sezon kariyerinde 30 bin 21 sayıya ulaştı.

Karim Abdülcabbar (38 bin 387 sayı), Karl Malone (36 bin 928), Kobe Bryant (33 bin 643), Michael Jordan (32 bin 292), Wilt Chamberlain (31 bin 419) ve Dirk Nowitzki’den (30 bin 808) sonra 30 binler kulübü’ne giren 7. oyuncu olan James, ayrıca 7 bin ribaunt ve 7 bin asistlik performansla da lig tarihine geçti.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Uğur Demirok: Fenerbahçe'yi yeneceğiz

Uğur Demirok: Fenerbahçe'yi yeneceğiz
Sam Allardyce, Fenerbahçe'nin istediği oyuncuyu açıkladı!

Sam Allardyce, Fenerbahçe'nin istediği oyuncuyu açıkladı!
Fernandao 1 kilo daha vermemeli

Fernandao 1 kilo daha vermemeli
Cristian Baroni’nin yeni takımı belli oldu

Cristian Baroni’nin yeni takımı belli oldu
Göztepe Ahmet Çalık’ı istedi

Göztepe Ahmet Çalık’ı istedi
Robin van Persie dünyanın en iyi teknik adamını açıkladı

Robin van Persie dünyanın en iyi teknik adamını açıkladı
Dünya şampiyonu Kadir Dalkıran kağıt toplamaya devam ediyor

Dünya şampiyonu Kadir Dalkıran kağıt toplamaya devam ediyor
Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak'ı istemiyor!

Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak'ı istemiyor!
Milan Badelj'inin menajerinden Fenerbahçe açıklaması

Milan Badelj'inin menajerinden Fenerbahçe açıklaması
Aykut Kocaman'dan Volkan Demirel'e flaş uyarı

Aykut Kocaman'dan Volkan Demirel'e flaş uyarı
Fenerbahçe'nin gecesinde bir Galatasaraylı!

Fenerbahçe'nin gecesinde bir Galatasaraylı!