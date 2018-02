NBA'de Şöhretler Müzesi listesi belli oldu

Nazlı Erdol

organizasyonu kapsamında Los Angeles'ta düzenlenen törende, 12 kişi ve 1 üniversiteden oluşan'ne girecekler listesi belli oldu.Basketbolda efsaneleşmiş oyuncu, hakem, antrenör ve diğer önemli kişilerden seçilen listede, NBA'de 18 yılveformaları giyen, 2008 ve 2013 sezonlarında şampiyonluk yaşayan ve NBA tarihinin en çok 3 sayı kaydeden oyuncusu konumundakida yer aldı.ile 1991 ve 1992 yıllarında ABD Kolej Basketbolu Ligi'nde şampiyonluk yaşayan ve kariyerindeki uzun sakatlıklara rağmen 19 yıl Detroit Pistons, Orlando Magic, Phoenix Suns ve Los Angeles Clippers formaları giyen Grant Hill, lig tarihinin en başarılı oyun kurucuları asında gösterilen ve 19 yıllık kariyerinde Phoenix Suns, Dallas Mavericks ve Los Angeles Lakers formalarını giyen, 2005 ve 2006 sezonlarında "En Değerli Oyuncu" (MVP) ödülüne layık görülen Steve Nash ile 19 yıllık kariyerinde Dallas Mavericks, Phoenix Suns, New Jersey Nets ve New York Knicks formalarını terleten ve 2001'de NBA şampiyonluğu yaşayan Jason Kidd de listede yer buldu.NBA kariyerinde Golden State Warriors, Washington Bullets/Wizards, Sacramento Kings, Philadelphia 76ers ve Detroit Pistons takımlarında oynayan ve 5 defa All-Star'a seçilen Chris Webber de listede yer alan diğer eski basketbolcu oldu.Basketbol Şöhretler Müzesi'nin nihai listesine alınanlar arasında, aktif olarak antrenörlük yapan ve NBA'de 40'ıncı yılına giren eski basketbolcu Maurice Cheeks, 49 yıl ABD Kolej Basketbolu Ligi'nde antrenörlük yapan Charles "Lefty" Driesell, 28 sezondur NBA'de hakemlik yapan Hugh Evans, 35 sene oyuncu ve antrenör olarak görev alan Rudy Tomjanovich de bulunuyor.Listedeki kadınlar arasında da ABD Kadınlar Kolej Basketbol Ligi'nde 38 yıldır görev alan Baylor Üniversitesinin başantrenörü Kim Mulkey, 2006 ve 2008'de Kadınlar NBA Basketbol Ligi (WNBA) şampiyonluğu yaşayan ve 2009'da Fenerbahçe de forma giyen Katie Smith ile 14 yıllık oyunculuk kariyerinde 4 WNBA şampiyonluğu elde eden Tina Thompson yer alıyor.Listedeki kişiler için 7 Eylül'de ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Springfield kentinde bulunan Naismith Memorial Basketball Hall of Fame müzesinde tören düzenlenecek.