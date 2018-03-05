NBA efsanesi Kobe Bryant Oscar kazandı!

"TOP SÜRMELİYİZ"

Erdinç Şahin

NBA’in efsane oyuncularından olan ve 2016 yılında kariyerine nokta koyan Kobe Bryant, Oscar ödülü kazandı.Senaryosunu Kobe Bryant’ın yazdığıadlı yapım, 90. Akademi Ödülleri (Oscar) gecesinde ‘En İyi Kısa Animasyon’ ödülüyle taçlandırıldı.5 kez NBA şampiyonluğu yaşayan efsanevi oyuncu ödülü alırken yaptığı konuşmada, “Basketbol oyuncuları olarak susup top sürmeliyiz” ifadelerini kullandı.5 dakika süren filmde Bryant’ın basketbola olan sevgisi işlenirken 20 yıllık NBA kariyeriyle ilgili bilgiler de veriliyor.Öte yandan ödülü veren Star Wars serisinin yıldızı ünlü aktör Mark Hamill’in, anons sırasında Kobe Bryant’ın soyadını okumadan sadece ‘Kobe’ demesi salondakilerden alkış aldı.